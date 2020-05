Daniel Hevier: Som učižiak - učiteľ, ktorý sa učí učením iných

Spisovateľa si školy pozývajú na online hodiny.

14. máj 2020 o 19:49 Diana Schniererová

Keby sme rozstrihali meno Daniel Hevier na jednotlivé písmenká a dostatočne dlho z nich kombinovali rôzne slová, vyšlo by nám slovné spojenie Ihravé dielne.

Spisovateľ a textár ponúka svoj kreatívny prístup k vzdelávaniu aj počas pandémie. Na sociálne siete vešia videá s vtipnými diktátmi či návrhmi na hravé učenie.

Chceli ste sa v detstve stať učiteľom?

Priamo učiteľom som byť nechcel, ale od deviatej triedy vyučujem. Začal som spolužiakmi, na vojenčine som učil celý rok Rómov, ktorí boli negramotní. Učil som seniorov na univerzite tretieho veku, maturantov na gymnáziu, študentov na vysokej škole.

Učím aj mimoriadne nadané a talentované deti, ale aj autistov. Mám širokú vzorku ´klientov´ a venujem sa im prakticky 50 rokov.

Čo je pre vás na tomto povolaní príťažlivé?

Pre mňa má dva veľké benefity. Prvý je, že sa veľa naučím od tých, ktorých učím. Hovorím, že som ´učižiak´, čiže učiteľ, ktorý sa učí učením iných. Potom je tam ambícia odovzdať im nejaké skúsenosti.

Keďže my sme už boli v ich veku, mali by sme mať nadhľad, a zároveň by sme mali vedieť, po čom dieťa v konkrétnom veku túži, o čom sníva, čo sa chce naučiť.

Súvisiaci článok Učiteľka prvákov: Po prvej online hodine mi bolo do plaču Čítajte

Online vzdelávanie je náročné. Hovoria to učitelia aj rodičia. Je niečo, čo nám dáva navyše? Má nejaké výhody?

Ja vidím iba výhody. Alebo povedal by som, že pre mňa sú výhody početnejšie ako nevýhody.

Jedna je napríklad tá, ktorú som zažil nedávno, keď som mohol byť na vyučovaní v škole v Košiciach cez zoom. Zavolala si ma jedna trieda na hodinu slovenčiny. Keby bol normálny režim, nedošlo by k tomu.

Výhoda je aj to, že sa môžem venovať konkrétnym deťom. Oslovia ma rodičia prostredníctvom mailu alebo cez sociálne siete. Rodičia a deti ma inšpirujú, jedna mamička sa napríklad pýtala, ako naučiť deti latinské názvy pádov. Vymyslel som postavičky, ktoré som hneď aj nakreslil a zavesil som ich na sociálnu sieť, aby sa pády podľa nich mohli naučiť aj iné deti.

Myslím si, že tejto novej skúsenosti sa už mnohí učitelia len tak nevzdajú. Prekonali už technologickú bariéru a ukázalo sa, že online vzdelávanie je veľmi efektívny nástroj.

Čo treba urobiť preto, keď si vás chce pozvať napríklad pani učiteľka z malého mesta na svoju online hodinu?

Učitelia sa mi ozývajú a obávam sa, že nebudem môcť prijať všetky ponuky. Som aktívny na facebooku, čo je sieť tých starších, teda aj rodičov dnešných detí.

Mám tam stránku O2 Radostná škola s Danielom Hevierom, činný som aj v skupine Zavretá škola. Keď si ma niekto nájde a nechá kontakt, reagujem. Včera som bol v Trstenej na Orave, dnes v Gabčíkove.

Ak to mám hodnotiť zo svojej pozície rodiča, tak to vidím tak, že práve teraz, keď deti nechodia do školy, prišiel, paradoxne, čas pre rôzne kreatívne prístupy k vzdelávaniu. Do akej miery je podľa vás dôležitá kreativita, hravosť v škole?

Je prvoradá. Kreativita je surovina 21. storočia. Kto nebude kreatívny, zahynie, alebo bude nešťastný.

“ Kreativita je surovina 21. storočia. Kto nebude kreatívny, zahynie alebo bude nešťastný. „

Za 50 rokov svojho pôsobenia som si vybudoval systém kreatívneho autotréningu. Rád vyhľadávam rizikové situácie, zmeny, chaos, situácie, keď všetci nadávajú, že nič neplatí. Vtedy sa cítim ako ryba vo vode.

Toto je doba pre mňa. A to pripomínam aj deťom. Deti sú zvedavé, kreatívne, chcú sa učiť. Často to v nich však škola zotrie, zlomí, vygumuje.

Je kreativita to, čo súčasnej škole najviac chýba?

Je to jeden z najväčších deficitov. Sú to však aj iné veci. Učiteľ by sa mal žiaka pýtať: čo sa chceš naučiť? A mal by sa na to pýtať aj školský systém.

Naše deti sa nechcú učiť vetné členy a vzorce. Chcú sa učiť o tajomstvách slov, o chémii života, o vesmíre v ľuďoch, v človeku. Ale aj o tom vesmíre, ktorý je okolo nás. Keď sa opýtame detí, čo potrebujú, čo chcú, budeme vedieť, ako zostaviť budúci vzdelávací systém.