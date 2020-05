Rozhovor so psychológom: Sebairónia nás robí sympatickejšími

Anton Heretik

Dokáže vtipkovať aj o tom, že v čase pandémie sa stal ohrozeným druhom a rozprávanie pretkáva židovskými vtipmi. Hoci je viac známy ako odborník na agresivitu či psychológiu vrahov, profesor klinickej a forenznej psychológie a súdny znalec ANTON HERETIK sa venuje aj tomu, čo nás robí ľudskejšími, humoru.

Vlani vydal o pohľade psychológie na tento fenomén druhé rozšírené vydanie svojej knihy Humor. V rozhovore hovorí aj o rozdieloch vo vnímaní humoru medzi národmi, či o tom, aký humor začneme chápať v živote najneskôr.

Čo humorné ste dosiaľ v sebe objavili počas tejto pandémie?

Pobavilo ma, že zrazu, vzhľadom k svojmu veku, patrím do rizikovej kategórie. Cítim sa trochu ako ohrozený živočíšny druh, ktorému hrozí vyhynutie a preto potrebuje zvláštne zaobchádzanie.

A moja manželka to zobrala veľmi vážne, robí to lepšie ako polícia, skutočne „pomáha a chráni“ ma. Mňa teda pandémia skôr rozmaznáva.

Rád beháte, rybárčite - ako ste si prispôsobili tieto záľuby na dnešnú dobu?

Doba si prispôsobila mňa. Nebehám, nerybárčim, lebo okrem pandémie som si v januári zlomil nohu a ešte stále pajdám o barlách. Stalo sa mi to skoro ráno počas venčenia psa. Stúpil som na jediný fliačik ľadu na ceste, nohy mi vyleteli do výšky a už to bolo. Ako to drsne komentovali traumatológovia v nemocnici - gravitácia je k...a.

Treba povedať, že táto bolestná príhoda veľmi pobavila môjho psa Rockyho. Ako som tak ležal na zemi a nevládal vstať, pokladal to za novú hru, radostne vrtel chvostom a skákal okolo.

Kam idete dnes aspoň virtuálne, ak sa chcete v súčasnej situácii pobaviť?

Pracujem doma, píšem, učím a robím psychoterapiu online. Našťastie človek, ktorý je knihožrút ako ja sa ani nemôže nudiť. Dokonca sa začínam venovať „druhému čítaniu“, vyťahujem z knižnice knihy, ktoré som prečítal pred 40 či 50 rokmi. Naposledy som sa smial pri čítaní starých Hrabalových poviedok.

Nad čím sa dnes neprestávate čudovať?