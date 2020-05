Modeluje šírenie koronavírusu: Slovensko je veľká záhada

Richard Kollár (46) je aplikovaný matematik na Fakulte matematiky, fyziky a infomatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Pôsobil na vedeckých pozíciach na University of Michigan a University of Minnesota. Vo svojom výskume sa venuje matematickému modelovaniu biologických, chemických a fyzikálnych procesov a ich matematickej analýze. Podieľa sa na príprave nového študijného programu Dátová veda na FMFI UK a na príprave druhej a tretej verzie štúdie Inštitútu zdravotnej politiky (IZP). (Zdroj: SME - Marko Erd)

Za posledné týždne sa čísla stali stredobodom správ. Prichádzajú odvšadiaľ a často bez dostatočného kontextu. Matematik RICHARD KOLLÁR v rozhovore radí, aké číselné údaje o epidémii sa pre bežného človeka oplatí sledovať a kedy by mal zbystriť pozornosť.

Hovorí aj o tom, ako dokážu štáty kriviť štatistiky spôsobom zberu údajov, či o tom, prečo je najzaujímavejší graf ten, ktorý nie je.

Svojho času ste na prednáške ilustrovali matematický model toho, ako sa šíria filmové zombie. Má niečo spoločné so súčasnou pandémiou?

Fyzikálne princípy toho, ako sa prenáša choroba, sú veľmi podobné. Musí prísť ku kontaktu zombie so zdravým človekom, ktorá naňho infekciu prenesie.

Podobné je to aj s koronavírusom, akurát našťastie nebojujeme s mŕtvymi či krvilačnými osobami, ale bojujeme iba s vírusom a našťastie sa mnohí môžu aj vyliečiť.

Zombiu podľa odborníkov nezlikviduje liečba, iba keď jej odstrelíme hlavu. Našťastie vírus vieme liečiť omnoho lepšie a väčšina ľudí ním prechádza bez výrazných príznakov.

Aké sú základné matematické termíny, ktoré by mal pochopiť človek, ak sa nechce stratiť v informačnej záplave o korone?

Najdôležitejším pojmom v epidemiológii je číslo R0 - relatívne reprodukčné číslo. Hovorí o tom, koľko ľudí v danom momente novonakazený človek priemerne nakazí počas svojej infekcie. Toto číslo sa mení v čase.

Ak je práve toto číslo 2, znamená to, že nakazí dvoch ďalších. Tí ďalší nakazia ďalších dvoch a tak ďalej, čo vedie k exponenciálnemu rastu.

Ak je R0 povedzme 1,2, rastie počet nakazených pomalšie, a ak je to číslo menšie ako 1, tento počet sa zmenšuje. No je to veľké zjednodušenie.

Nie každý má rovnaké R0. Závisí to od toho, či veľa cestuje, či stretáva veľa ľudí, či nosí rúško, akú má imunitu. Vstupuje do toho veľmi veľa parametrov. R0 nie je konštanta, ale časovo závislá distribúcia.

Čo znamená distribúcia?

Že ľudia sú rôzni. Predstavme si výšku. Priemerná výška mužov na Slovensku môže byť 179 centimetrov, to je R0. Lenže všetci ľudia nemajú rovnakú výšku.

Niektorí majú viac ako dve metre, to akoby mali R0 superšíriteľov s množstvom kontaktov, a potom máme veľmi malých ľudí, ktorí majú akoby veľmi nízke R0, teda nikam nechodia a nemôžu nakaziť takmer nikoho.

Distribúcia hovorí, koľko máme ľudí rôznej výšky, a dôležité je, koľko ľudí máme na konci, teda superšíriteľov. Opatrenia takýchto ľudí do veľkej miery odstránili.

Prísne opatrenia majú zabrániť tomu, aby počet chorých narástol exponenciálne. Na akých príkladoch zo života by ste vedeli opísať, čo znamená exponenciálny rast?