Tam, kde vtipy lietali od rána do večera. Legenda Tisíc a jeden vtip sa vracia

"Mnohí si mysleli, že fotka rozrehotaného chlapíka na obálke knihy Tisíc a jeden vtip je môj otec. No nebol to on," hovorí dcéra Jána Kalinu JÚLIA SHERWOOD, prekladateľka a propagátorka slovenskej literatúry v anglofónnych krajinách. Pripravila nové vydanie kultovej knihy, pre ktorú skončil jej otec vo väzení.

Kalinova vnučka, divadelníčka MIRIAM SHERWOOD o dedkovi, ktorého nikdy nestretla, spravila kabaret Rendezvous in Bratislava, ktorý má mať na jeseň turné po Slovensku.

Aký je váš obľúbený vtip alebo anekdota od Jána Kalinu?

Júlia: Pre mňa je hrozne ťažké spomenúť si na konkrétny vtip, lebo vtipy u nás lietali od rána do večera a veľmi často sa používali už len pointy. Poviem vám jeden, na ktorý si v poslednom čase často spomínam, jeho pointa je teraz mimoriadne aktuálna:

„Vo vysťahovaleckej kancelárii po Hitlerovom nástupe k moci dajú Kohnovi do ruky glóbus, aby si na ňom našiel miestečko, kde by bol v bezpečí. Chvíľu ho krúti, potom sa spýta: „Iný glóbus nemáte?“

Miriam: Viem povedať jeden vtip, ktorý mám rada, lebo je taký absurdný a trochu detský.

Turista si prezerá pamätihodnosti v malom meste, zastaví chlapca na ulici a pýta sa ho: "Chlapče, prečo vo vašom meste nie je žiadny pamätník ani socha? To sa tu nenarodil žiaden veľký človek?" A chlapec ospravedlňujúco odpovie: "Nie, pane. Tu sa rodia odjakživa iba bábätká."

Miriam Sherwood (1989) je divadelníčka, žije v Londýne, vnučka Jána Kalinu. O svojom dedkovi pripravila kabaret Rendezvous in Bratislava, s ktorým absolvovala turné po Anglicku. Turné po Slovensku je zatiaľ naplánované na september. (zdroj: TEA Films)

Miriam, vy ste o svojom dedkovi pripravili nedávno divadelnú hru, ktorá sa hrala v anglofónnych krajinách Rendezvous in Bratislava. Ako sa vám prekladali jeho vtipy do angličtiny?

Miriam:Bolo to dosť ťažké, keď som niektoré vtipy hovorila po anglicky, nikto sa nesmial. Na to, aby to bolo po anglicky smiešne, treba to trochu prehodiť, dôraz musí byť inde.

Do nášho predstavenia sme preložili asi štyridsať vtipov, a dosť sme na niektorých museli pracovať, aby vyzneli naozaj smiešne.

Kultová knižka Jána Kalinu z čias socializmu Tisíc a jeden vtip, práve teraz znovu vyšla. Ako ju ovplyvnila pandémia?

Júlia: Tešili sme sa na prezentáciu, chceli sme na ňu prísť celá rodina z Londýna. Začiatkom marca sa mi ozvali z vydavateľstva Slovart a začali sme sa dohovárať na tom, ako by tá prezentácia mala vyzerať.