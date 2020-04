Keď sa stretnú štrnásti Masarykovci. Výročie TGM si uctili originálne

Nestretávajú sa pravidelne. Každý má svoj život, povinnosti. Ale tentoraz to vyšlo.

Bolo to ešte 7. marca, pred vyhlásením núdzového stavu aj pred uzavretím hraníc. Pritom práve hranica tu hrá dôležitú úlohu. Tá česko-slovenská.

Pred 170 rokmi sa pár kilometrov od nej narodil muž, ktorého raz budú poznať pod skratkou TGM.

V moravskom Hodoníne sa pri tejto príležitosti stretlo až štrnásť Masarykovcov. Prišli z Českej republiky aj zo Slovenska. Mělník, Rohatec, ale aj Holíč, Šaštín-Stráže a Lučenec. Rozvetvená rodina žije symbolicky v oboch častiach bývalého spoločného štátu. Toho, ktoré vymyslel a stvoril TGM.

Najviac potomkov na jednej akcii

"Sme potomkovia zo strany Masarykovho otca Jozefa," vysvetľuje päťdesiatnik Tomáš Masaryk. To on kontaktoval príbuzných a podieľal sa na nezvyčajnom rodinnom stretnutí. "Toto výročie bolo dobrou príležitosťou vidieť sa. Obtelefonoval som ich, ľudí treba spájať a nie rozdeľovať. Platí to pre rodinu aj celú spoločnosť."

On je invalid, býva v Mikušovciach v Lučeneckom okrese, predtým robil v magnezitke v Lovinobani.

Z Lučenca pochádza aj ďalšia príbuzná, štátna úradníčka Beata Končošová. "Zišli sa tu muži s priezviskom Masaryk aj my ženy, ktoré sme vydajom získali nové priezvisko," hovorí. "Menu Masaryk však nechceme robiť hanbu. Ja žijem prítomnosťou, ale to neznamená, že si nevážim históriu. Pretože je to aj naša história."