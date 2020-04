Ako za vojny zase sedím na stoličke. Svedectvá seniorov z domov a činžiakov

František Kovár si opakuje texty a ľutuje, že nerastú hríby, deväťdesiatnička Eva Mosnáková hovorí, ako sa jej vrátil v pozitívnom zmysle návyk z čias vojny, Erika Mináriková spisuje veselé lúčničiarske príhody pre vnukov. Anketa medzi slovenskými seniormi.

František Kovár, herec, 73

František Kovár. (zdroj: archív SME / Gabriel Kuchta)

Dnes, to znamená v sobotu 4. apríla sme mali mať premiéru Kuba, tak som si aspoň zopakoval texty.

Mali sme mimo divadla premiéru hry Kvarteto ešte 2. marca, veľa textov.

Takže športovci doma trénujú a my si musíme opakovať texty. Neviem si predstaviť sa to znova učiť.

S manželkou hráme amerického žolíka a scrabble. Samozrejme, verná tradícii vyhráva. Ešteže nehráme o peniaze. Zisťujem, že napriek rôznym aktivitám začínam lenivieť.

Boli sme aj v lese, odvezieme sa tam, kde nie sú ľudia. Škoda, že nerastú hríby. Ale to by začali ľudia hubárčiť a nebolo by to bezpečné. Dostávame nákupy pred dvere a manželka navarí aj deťom, ja asistujem.

Telefón je niekedy horúci, ale, chvalabohu. Trpezlivosť a výdrž, dúfajme že nie nadlho. Pohľad do plného hľadiska chýba, ale treba vydržať.

Eva Mosnáková, vedúca klubu seniorov, 90

Ja mám na túto situáciu tréning. Počas holokaustu som s rodičmi sedem mesiacov sedela na stoličke v jednej izbe, kde sme sa skrývali.