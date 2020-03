Ako učí v karanténe učiteľ známy z obrazovky

Dávid Králik (45) je učiteľ, mentor a spoluzakladateľ súkromnej školy Felix v Bratislave. V súčasnosti jeden z protagonistov relácie RTVS Školský klub. Bloger, autor niekoľkých metodík a rozprávkových kníh. Spolupracuje s organizáciou LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe pre učiteľov a tiež s viacerými organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu, napríklad Indícia, Teach for Slovakia či Komenského inštitút. (Zdroj: LEAF)

Nedávno ho poznali len jeho žiaci, dnes už je jeho tvár s rúškom známa desaťtisícom detí na Slovensku.

Učiteľ súkromnej školy Felix DÁVID KRÁLIK je jedným z protagonistov relácie Školský klub na Dvojke pre deti na prvom stupni, ktoré sa pre epidémiu musia učiť doma.

V rozhovore hovorí o tom, ako deti posiela na cvičenie z prvouky preskúmať chladničku, ale aj o tom, ako si poradiť s tým, ak je toho na žiakov priveľa.

"Niektorí z nás pod tlakom možno dali viac úloh, než by bolo treba. Mnohí z tých, ktorí to urobili, to podľa mňa neurobili v zlom," myslí si.

V prvom diele relácie Školský klub, ktorú RTVS uvádza pre deti počas karantény, ste okrem iného v rúšku hrali na gitare pesničku o dýchacej sústave. Aké to bolo pre vás ako učiteľa prvýkrát učiť a zabávať niekoho, koho vôbec nevidíte?

Aj ľudia, ktorí ma poznajú, konštatovali, že som bol neprirodzený a je to asi preto, že nie som herec. Ja to pred triedou nehrám a bláznim sa naozaj. Keď mám odrazu vystrájať pred partiou dospelých ľudí, je to pre mňa ťažké. Občas sa hovorí, že učiteľ je herec, ale ja to tak nemám.

S čím ste do relácie išli? Aké reakcie vás najviac potešili či prekvapili?

Išli sme do toho s malou dušičkou, či to vôbec deti chytí. Tým, že sú mladšie, na facebooku ani nie sú alebo by nemali byť.

Snažíme sa to robiť interaktívne. Niekto si mohol v prvom diele relácie vyrobiť dýchaciu sústavu, ktorou mohol fyzicky prejsť, niekto si len postavil model, niekto maľoval podľa Giuseppeho Arcimbolda ovocno-zeleninový portrét. Bolo to veľmi rôznorodé.

Keď ľudia začali dávať tie výtvory na sociálne siete, bola to obrovská radosť. Videli sme, že to deti reálne doma robia. Aj podporné reakcie nás potešili.

No niektorí ľudia to porovnávali s Českou televíziou, kde je takéto vysielanie robené oveľa vážnejšie, a tí hovorili, že je to nepodarené. Nie všetkým náš štýl musí vyhovovať.

V škole Felix učíme trochu inak. Na prvom mieste má byť vždy aktivita žiaka. Učiteľ do toho vstupuje len ako sprievodca.

Stíhate robiť túto reláciu popri online učení svojich žiakov?

Je to veľmi fyzicky náročné. Nie je to tak, že v pondelok zadám žiakom úlohy a o týždeň si ich skontrolujem. Hneď po tomto rozhovore zapnem aplikáciu Webex a idem učiť online.

Vysielanie je pre mňa len zábavka popri učení, čo už nie je hra, keďže reláciu chystáme spolu s našimi metodikmi aj obsahovo. Keď doučím, budem mať poradu s učiteľmi z našej školy a potom ideme riešiť scenár relácie na ďalší deň.

Keď som sa tesne pred druhým vysielaním dozvedel, že prvý diel mal 35-tisícovú sledovanosť, povedal som, že doteraz som bol v pohode, ale teraz už som zase v strese.

Mám veľký rešpekt pred časom druhých ľudí, lebo čas je dar a nik z nás by ním nemal plytvať. Ani svojím, ani časom druhých.

Koľko tried učíte teraz na diaľku?

Mám dve triedy druhákov, jednu šiestacku, jednu siedmacku a jednu ôsmacku. Učím hodinu denne, no pracujem teraz oveľa viac ako predtým.