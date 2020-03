Vybodkovaní. Aj slovenskí básnici z čítaniek písali verše, ktoré treba vybodkovať

Spisovatelia, napríklad Oscar Wilde, písali lyrické verše a rozprávky - súčasne však aj erotické či pornografické dielka. (Zdroj: Library of Congress)

„Ateliér bol presýtený vôňou ruží a keď ľahký letný vetrík zašelestil lístím stromov...“

Úvodné vety románu Portrét Doriana Graya napísal slávny spisovateľ a dramatik Oscar Wilde, ktorý vo svojich dielach nešetril lyrikou a estétstvom. Poznáme ho takisto ako autora básní a rozprávok, napríklad tej o slávikovi a ruži.

Okrem toho však napísal aj dielko, ktoré sa vymyká už svojim názvom: Lady Fuckingham. Narážka na londýnske sídlo kráľa je slovnou hračkou, ktorej rozumie každý so základnou znalosťou angličtiny. No citovať z neho je prakticky nemožné, od začiatku do konca sa točí okolo sexu a všemožných praktík.

Oscar Wilde nie je jediný umelec, ktorého dielo dopĺňa číra pornografia.

Sem sa vulgarizmus nehodí!

Vo výtlačku básnickej knihy v Univerzitnej knižnici v Bratislave sú poznámky ceruzkou, azda od študentky literatúry. Úprimne zhrozená poznačila: „Romantická báseň, sem sa vulgarizmus nehodí!“

Kniha sa volá Eva Ave a ide vlastne o paródiu na známu ľúbostnú báseň Ave Eva. Tú počas druhej svetovej vojny vydal Ján Kostra a slávil s ňou úspechy u nežného pohlavia.

V rovnakom čase vznikli aj necudné verše, ktoré sa týkajú ďalšieho z našich čítankových autorov. Erotická verzia je podpísaná pseudonymom Cavaliere senza Nome, v taliančine Rytier bez mena