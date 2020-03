Ako CIA sledovala celý svet a nechala si za to platiť

Viac ako pol storočia verili vlády po celom svete jedinej firme, ktorá uchovávala komunikáciu ich špiónov, vojakov a diplomatov.

Prvý raz prerazila spoločnosť Crypto AG so zmluvou na výrobu kódovacích strojov pre americké jednotky počas druhej svetovej vojny. Príval hotovosti urobil z firmy na desaťročia dominantného výrobcu šifrovacích zariadení. Spoľahlivo prechádzala vlnami technológií od mechanických zariadení cez elektronické obvody až po kremíkové čipy a softvér.

Do 21. storočia zarobila táto švajčiarska firma milióny dolárov za predaj zariadení do viac ako 120 krajín. Medzi jej klientov patrili Irán, vojenské junty v Latinskej Amerike, jadroví rivali India a Pakistan a dokonca aj Vatikán. (Aj Československo, pozn. red.)

Nikto z jej zákazníkov nevedel, že firmu Crypto AG tajne vlastnila CIA v prísne utajenom partnerstve so západonemeckými spravodajskými službami.

Obe špionážne agentúry upravili zariadenia spoločnosti tak, aby mohli ľahko prelomiť kódy, ktoré používali štáty na odosielanie šifrovaných správ.

Desaťročia trvajúcu dohodu, ktorá patrí medzi najviac strážené tajomstvá studenej vojny, odhalili v utajenom spise o histórii operácií CIA. Získali ho The Washington Post a nemecká verejnoprávna televízia ZDF v rámci spoločného projektu.

Spravodajský ťah storočia

Správa označuje príslušníkov CIA, ktorí program spustili, a vedúcich pracovníkov spoločnosti, ktorí boli poverení jeho vykonávaním. Sleduje pôvod operácie, ako aj vnútorné konflikty, ktoré ju takmer zastavili. Opisuje, ako Spojené štáty a ich spojenci roky využívali dôverčivosť iných krajín, pričom si brali ich peniaze a kradli ich tajomstvá.

Táto operácia, známa najprv pod krycím menom Thesaurus a neskôr Rubicon, patrí medzi najtrúfalejšie v histórii CIA.

„Bol to spravodajský ťah storočia,“ uzatvára správa CIA. „Zahraničné vlády dobre platili USA a západnému Nemecku za privilégium, že si ich najtajnejšiu komunikáciu prečítajú aspoň dve (a možno až päť alebo šesť) cudzie krajiny.“

Od roku 1970 CIA a jej súrodenec, Národná bezpečnostná agentúra (NSA), kontrolovali takmer všetky aspekty činnosti spoločnosti Crypto - spolu s nemeckými partnerom riadili prijímanie nových ľudí, navrhovali jej technológiu, nabúravali jej algoritmy a určovali jej obchodné ciele.

Potom stačilo, aby americkí a západonemeckí špióni len sedeli a počúvali.

Monitorovali iránskych mulláhov počas rukojemníckej krízy v roku 1979, počas falklandskej vojny posielali správy o argentínskej armáde do Británie, sledovali vražedné plány juhoamerických diktátorov a prichytili líbyjských predstaviteľov, ako si blahoželali k bombovému útoku na berlínsku diskotéku v roku 1986.

Sovietov nezachytili

Program mal svoje obmedzenia. Hlavní americkí protivníci vrátane Sovietskeho zväzu a Číny nikdy neboli zákazníkmi spoločnosti Crypto. Opodstatnene podozrievali spoločnosť zo spojenia so Západom a to ich chránilo pred odhalením, hoci správa o histórii CIA naznačuje, že americkí špióni zistili veľa aj sledovaním kontaktov iných krajín s Moskvou a Pekingom.

Crypto sa dostalo do podozrenia aj vďaka niekoľkým narušeniam bezpečnosti. Dokumenty vydané v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ukázali rozsiahlu - a usvedčujúcu - korešpondenciu medzi priekopníkom NSA a zakladateľom Crypta.

Zahraničné ciele spozorneli pri neopatrných vyhláseniach verejných činiteľov vrátane prezidenta Ronalda Reagana. A zatknutie obchodníka firmy Crypto v Iráne v roku 1992, ktorý netušil, že predáva zmanipulované vybavenie, vyvolalo podľa histórie CIA zničujúcu „búrku publicity“.

Skutočný rozsah vzťahov spoločnosti s CIA a jej nemeckým náprotivkom však až doteraz nikto neodhalil.

Nemecká spravodajská agentúra BND dospela k presvedčeniu, že riziko odhalenia je priveľké, a z operácie odišla začiatkom deväťdesiatych rokov. CIA však nemecký podiel kúpila, v činnosti pokračovala sama a tak žmýkala z Crypta všetky významné spravodajské informácie až do roku 2018, keď agentúra podľa súčasných a bývalých úradníkov aktíva spoločnosti odpredala.

Dôležitosť spoločnosti pre globálny bezpečnostný trh v tom čase klesala, pretože sa rozšírili technológie online šifrovania. Kedysi to bolo pole pôsobnosti vlád a veľkých korporácií, no dnes je silné šifrovanie rovnako rozšírené ako mobilné telefóny.

Napriek tomu je pre moderné spravodajské služby operácia Crypto dôležitá. Jej dosah a trvanie pomáha vysvetliť, ako sa vyvíjala nenásytnosť Spojených štátov v globálnom špehovaní, ktoré v roku 2013 odhalil Edward Snowden.

Ozveny Crypta sa dajú zachytiť aj pri dnešných podozreniach, ktoré sa točia okolo moderných spoločností s údajnými väzbami na zahraničné vlády vrátane ruskej antivírusovej firmy Kaspersky, aplikácie na odosielanie textových správ naviazanej na Spojené arabské emiráty a čínsky telekomunikačný gigant Huawei.

Výnimočné dokumenty

Tento príbeh je založený na dokumentoch o histórii CIA a paralelnej správe BND, ktorú získali aj The Post a ZDF, na rozhovoroch so súčasnými a bývalými západnými spravodajskými úradníkmi, ako aj so zamestnancami spoločnosti Crypto. Vzhľadom na citlivosť témy mnohí prehovorili len pod podmienkou zachovania anonymity.

Výnimočnosť historických dokumentov CIA a BND len tak niečo neprekoná. Citlivé spravodajské súbory sa pravidelne odtajňujú a zverejňujú. No možnosť nahliadnuť do dejín celej tajnej operácie tak, ako ju opisujú interné dokumenty, je mimoriadne zriedkavá, ak nie bezprecedentná. The Post mali možnosť prečítať si všetky dokumenty, zdroj materiálu však trval na tom, aby boli uverejnené iba úryvky.