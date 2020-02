Hovorili jej, že žena nemá pracovať ani sama cestovať. Založila slávny módny magazín

Ak by sa Franz Burda namiesto milenky venoval vlastnej žene, nemuseli sme mať slávny módny časopis, podľa ktorého si desaťročia šijú oblečenie ženy po celom svete.

Tak to aspoň videla Aenne Burda, zakladateľka módneho časopisu Burda, ktorej hnev na manžela a tiež jeho strach z rozvodu umožnili vybudovať jedno z najväčších nemeckých tlačiarenských impérií.

„Keby som mala muža, ktorý ma ľúbil tak, ako som ho na začiatku milovala ja, nikdy by som nerobila časopis Burda Moden. Rodinný život by ma robil šťastnou,“ povedala novinárke Ute Dahmenovej, ktorá o nej napísala knihu Wunder sind machbar (Zázraky sú možné).

Ikona doma šitej módy sa narodila v neveľkom meste na juhozápade Nemecka Offenburg v roku 1909 ako Anna Magdalena Lemminger.

Dcéra rušňovodiča mala veľmi silný vzťah k otcovi a rebelský postoj voči mame, ktorá sa jej márne snažila vštepiť zásady zbožnosti a poslušnosti. No podarilo sa ju nadchnúť pre upravený výzor a oblečenie.

Anna bola silná a tvrdohlavá. Keď ju svet naokolo hneval, utiekala sa ku knihám a k bicyklovaniu.

Otec padol na konci prvej svetovej vojny a rodina žila vo veľmi skromných pomeroch.

Z nich sa Anne podarilo vymaniť svadbou s tlačiarom a vydavateľom Franzom Burdom v roku 1931. Bol to doktor ekonómie a bohatý muž. Za štyri roky sa im narodili traja synovia.

Tvrdá voľba

Rodinná idylka však bola len zdaním. Anna manželovi prišla na dlhodobú neveru. Nielen, že jej zahýbal s bývalou sekretárkou, ale mal s ňou aj nemanželskú dcéru, ktorá sa narodila krátko po tom, ako sa narodil Annin najmladší syn Hubert.

A akoby to nestačilo, ešte jej aj venoval malé vydavateľstvo módneho časopisu v neďalekom mestečku Lahr. Presne také podľa parížskeho modelu, o akom manželovi hovorila dávnejšie, no on ju vysmial.

Franza postavila pred tvrdú voľbu - buď na ňu prepíše milenkino vydavateľstvo, alebo je s manželstvom koniec. A Franz jej urobil po vôli.