Thriller podľa kubickej rovnice. V jednej z hlavných úloh zjazvený i zajakavý

V histórii poznáme matematikov, ktorí mali vypočítať dátum vlastnej smrti, aj takých, ktorých príbeh by sa dal sfilmovať ako thriller.

Docent matematiky ZBYNĚK KUBÁČEK vie nielen o nich, ale aj o iných netušených zákutiach tejto prírodnej vedy rozprávať pútavo ako málokto.

V rozhovore hovorí aj o matematikovi, ktorý prispel k ukončeniu náboženských vojen vo Francúzsku, dodnes nevyriešených problémoch matematiky, či o tom, ako matematika pomohla tomu, aby hudba dobre znela vo všetkých tóninách.

Čo hovoríte na výrok "nemám bunky na matematiku”? Rodíme sa už ako dobrí alebo slabí v matematike?

Podobne sa hovorí aj o bunkách na jazyky, ale keď sa človek presťahuje do Španielska, žije tam dvadsať rokov a neuzavrie sa do česko-slovenského prostredia, tá španielčina sa naňho nakoniec nalepí, či chce, alebo nechce.

Je to 99 percent driny a jedno percento nadania. A podobné je to podľa mňa s čímkoľvek iným, teda aj s matematikou. No musí vás to zaujímať.

Stále sa hovorí, aj keď je to často zosmiešňované, že je dobré, aby deti vyučovanie bavilo. No to neznamená, že to má byť zábava.

Keby to bola zábava, a popritom sa niečo naučili, bolo by to úplne perfektné, ale to "bavenie" znamená, aby to deti robili so zaujatím. Vtedy sú ochotné do toho investovať energiu. Keď vás niečo zaujíma, často je nádej, že v tom budete dobrý.

Aké sú mýty o učení sa matematiky?

Jeden z mýtov je, že častým opakovaním niečoho, drilom, dokážete nejakú vec pochopiť. Vnútorne som presvedčený, že to nie je pravda. Naučíte sa len postup.

Aj keď budem opakovane používať holiaci strojček, neprídem na to, ako je skonštruovaný.

Ako to teda robiť lepšie? Traduje sa, že matematika patrí medzi najnenávidenejšie predmety na základnej škole.

Teraz mi niekto zo Štátneho pedagogického ústavu hovoril, že to nedávno v prieskume vyšlo úplne naopak. Že telocvik a matematika sú úplne najobľúbenejšie predmety.