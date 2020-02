Fyzik: Ľuďom sa prieči priznať si, že vesmíru sme v podstate ukradnutí

Rôzni alternatívni liečitelia si veľakrát pomáhajú fyzikálnymi pojmami, aby dodali vážnosť terapiám, na ktoré chýbajú dôkazy. Fyziku však na podobný účel radi využívajú aj ezoterici.

Ako je to s magnetoterapiou, vesmírnymi energiami, zmenou štruktúry vody, pohybom v piatej dimenzii či teleportovaním vedomia, aj ako odhaliť na internete šarlatánske nezmysly, sme sa rozprávali s teoretickým fyzikom SAMUELOM KOVÁČIKOM.

Kedy vás naposledy naštvalo zneužívanie fyziky a fyzikálnych pojmov na ezoterické účely?

Deje sa to pomerne pravidelne, asi každý týždeň. Veľmi často sa zneužíva kvantová mechanika.

Niektorí šarlatáni tvrdia, že dokážu ovplyvňovať kvantové stavy v ľudskom tele pomocou rôznych prístrojov, čo vychádza z toho, že ľudia nerozumejú kvantovej mechanike.

Narozprávajú sa o tom rozprávky a predávajú sa k tomu rôzne medicínske prístroje, o ktorých šarlatáni tvrdia, že to vedia nejako využiť, no v skutočnosti nevedia.

Prečo?

Väčšinou je to strašne zložité. Skutočný medicínsky prístroj sa zameriava na jeden veľmi konkrétny detail, aby sa vôbec niečo o ľudskom tele dozvedel. Potom treba iné prístroje alebo lieky, procedúry, aby sa ten problém podarilo odstrániť.

Šarlatáni väčšinou sľubujú, že jedna malá škatuľka dokáže detekovať úplne všetky problémy, a niekedy dokonca tvrdia, že všetko vie aj vyriešiť.

Prvý znak, že je niečo veľmi podozrivé, je, keď tvrdia, že to dokáže takmer všetko.

V akých prípadoch to považujete za nebezpečné?

Malé a bežné ohrozenie je, že šarlatáni ohrozujú naše peňaženky. Zriedkavé, ale čoraz bežnejšie je, že ohrozujú životy - tým, že sa zanedbáva skutočná liečba, alebo tým, že dokonca ponúknu niečo, čo situáciu ešte zhoršuje.

Kedy je to len smiešne?

Popravde už málokedy. Pri všetkých najznámejších alternatívnych medicínach existujú kopy prípadov, keď to naozaj viedlo k smrti pacienta.

No občas je to úplne absurdné. Napríklad osýpková epidémia na ostrove Samoa, kde antivaxeri odporúčali robiť namiesto očkovania vývar z papájových listov. Viedlo to k tomu, že v súčasnosti už asi 85 ľudí zomrelo na osýpky, z toho väčšina detí.

Rozum zostáva stáť, aké nezmysly občas povymýšľajú, len aby boli proti mainstreamovej medicíne.

Ktoré pole fyziky šarlatáni používajú vo svojom slovníku najčastejšie, prípadne s najsilnejším účinkom?

Pol na pol je to elektromagnetizmus a kvantová fyzika. To, čo ich spája, je pojem rezonancia, ktorý je vo fyzike veľmi dôležitý a rozšírený.