Česká manažérka Veronika Brázdilová: Nie som karieristka, ktorá nechcela deti

Je úspešnou manažérkou, riaditeľkou regionálnej divízie známej americkej firmy a je šťastne vydatá. Keď však po tridsiatke začali s manželom uvažovať nad deťmi, zistila, že je v predčasnom prechode. Bez nádeje na potomkov prirodzenou cestou.

"To bola pre mňa prvá facka. Celý čas som si myslela, že som absolútne v poriadku a problém je u manžela. O tom sa dnes najviac píše, že muži majú problém s plodnosťou," spomína Češka Veronika Brázdilová, riaditeľka firmy Xerox pre slovenský, český a maďarský región.

Keď žena povie, že nemá deti, hneď ju škatuľkujú ako karieristku, ktorá rodinu nechcela.

"Je to veľmi zraňujúce. Ľuďom vôbec nenapadne, že to nie je dobrovoľné rozhodnutie. Nikto nezváži, že nemáte deti pre kariéru, ale možno máte zdravotný problém," vysvetľuje, prečo sa rozhodla o svojej bezdetnosti hovoriť verejne.

"Keby som bola žena v domácnosti, spýtajú sa ma na deti a ja poviem, že ich nemám, zareagovali by, 'jémine, to je smola, to je mi ľúto'. No keď poviete, že máte kariéru, príde pohrdlivé 'aha'."

Primladá na prechod

Keď jej po dvoch rokoch snaženia sa o dieťa diagnostikovali predčasnú menopauzu, mala 35 rokov.

"Spýtala som sa lekára, či nie som na predčasný prechod príliš mladá. Povedal, že má aj pacientky, ktoré sú v predčasnom prechode v dvadsiatich troch rokoch,“ hovorí.