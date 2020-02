O dieťa sa márne pokúšala desať rokov. Dnes má dcéru i syna a pomáha bezdetným

Keď prichádzala domov, ticho v prázdnom byte pre ňu bolo až ohlušujúce. S manželom sa vzali hneď po vysokej škole a odvtedy sa roky márne pokúšali o dieťa.

Každý mesiac si robila tehotenský test a potom preplakala celý deň. Niekedy stačilo, že sa na ulici pozrela na kočík alebo tehotnú ženu a nedokázala udržať slzy.

„Desať rokov bezdetnosti… Je to dlho? Krátko? Pre mňa nekonečný čas,“ začína rozprávanie čerstvá štyridsiatnička a právnička Katarína Svitanová.

Dnes má rodinu, akú si vysnívala, manžela a dve deti. Okrem toho už siedmy rok organizuje víkendové stretnutia pre bezdetné páry. Hoci už sama nie je bezdetná.

„Povedala som si, že chcem pomôcť, lebo sama som pomoc hľadala a nenašla som ju,“ rozpráva.

Nevhodné rady

To, že môžu mať problém s plodnosťou, si s manželom začali uvedomovať približne po dvoch rokoch, keď dieťa neprichádzalo. Konzultovali situáciu s lekárom, no umelé oplodnenie pre nich neprichádzalo do úvahy.

„Bolo v rozpore s naším svedomím. Bolo tam priveľa otázok, medicínskych, bioetických aj právnych, ktoré nás utvrdili v tom, že to nie je cesta pre nás.“

Svoju neplodnosť chceli liečiť. Na Slovensku však v tom čase vhodné možnosti nenašli. Nakoniec sa im podarilo nájsť lekárov v Česku a nasledovali roky skúmania príčin a liečenia obidvoch manželov.