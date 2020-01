Ako John Williams spravil z Darth Vadera ikonického zloducha

Adam Driver vo filme Star Wars: The Rise of Skywalker. (Zdroj: Lucasfilm)

"Toto bude posledné slovo v príbehu Skywalkera ..."

Hovorí hlas bez tela cisára Palpatina (Ian McDiarmid) v ukážke na film Vzostup Skywalkera. Posledný film v desaťročia trvajúcej vesmírnej ságe Hviezdne vojny sľubuje návrat ikonického lorda Sitha, ktorý ťahá za nitky v tejto vzdialenej galaxii od začiatku nášho príbehu. Mimo scény je však aj ďalší majster. Síce vládne zo zákulisia, aj tak dokáže okoreniť každú dramatickú udalosť či zápletku: skladateľ John Williams.

Hovorí sa, že diabol dostáva tie najlepšie melódie, ale Williams už dlho dokazuje, že to platí aj pre lordov z rádu Sithov. V rámci stále sa rozširujúcej knižnice leitmotívov Hviezdnych vojen - opakujúcich sa, poddajných hudobných symbolov - patrí väčšina melódií, ktoré čosi ťaživé naznačujú, darebákom. Od Dartha Maula a Jabbu Hutta až po najvyššieho vodcu Snoka.

Počúvanie týchto nevľúdnych ústredných melódií uchom hudobného učenca ponúka lekciu o skutočnej sile temnej strany, ktorá nám ukazuje, ako môže hudba odpudzovať, klamať a so správnymi kompozičnými trikmi dokonca aj počarovať.

Ako hudba spasila Vadera

Štandardom, podľa ktorého sa teraz hodnotia všetky darebácke filmové melódie, je určite Darth Vaderova téma Imperial March. "Mala by byť majestátna - veď ide o majestátnu osobu," poznamenal Williams v roku 1980, "a mala by byť trochu zlá, pretože je to tvrďas."

Vaderov leitmotív je, ako to dokázal hudobný teoretik Mark Richards, neuveriteľne sofistikovaná melódia plná rytmických vtipov a harmonických kazov. Ale sú tu aj ďalšie príklady. Vaderova smrť v Návrate Jediho privodí jednu z najúžasnejších hudobných premien ságy.

Williams odstránil militaristické pochody a zanechal za sebou rozprašujúci tieň melódie, ktorá bola inštrumentovaná s takou mimoriadnou jemnosťou, až sa zdá, že predošlá časť sa s každou novou frázou môže vypariť. Po poslednom, hlbokom stone harfy starý temný pán skoná a kedysi nezastaviteľný Imperial March si vybojuje malé zmierenie.

Vo Vaderovom hudobnom tieni stojí jeho vnuk Kylo Ren (Adam Driver). Spomedzi rôznych motívov priradených tomuto temnému potomkovi je najvýraznejšie motto, ktorému podľa kritika Alexa Rossa "dominuje teatrálny tritón" - najdémonickejší hudobný interval. Hukot Renovej melódie má zreteľnú kvalitu nadmernej kompenzácie, študovaný pokus premietnuť hrozbu jeho starého otca. Napriek tomuto siláctvu je za hrdinom neistota.

Jeho témou je pretvárka. Aj keď Williams naznačuje autoritatívnejšiu transformáciu na konci filmu Posledný Jedi, motív je zakrpatený, neschopný dosiahnuť štrukturálne uspokojivé tematické uzavretie. Rovnako ako jeho hudba, aj Kylo Ren je nevyvážený a nedokončený, stále je to chlapec v maske.

Premeny cisára

Zo všetkých temných postáv v Hviezdnych vojnách má najzaujímavejšie hudobné stvárnenie cisár Palpatine. Cieľom Williamsovej tvorby pre očividne nezničiteľného Palpatina je, aby bola postava súčasne odpudivá a zvodná.