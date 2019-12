Slovenský Nostradamus sa volal Mikuláš Drábik. Jeho vízie boli pre vrchnosť nebezpečné

Z väzenia pohraničného Lednického hradu vyvádzajú väzňa. Je to už vyše osemdesiatročný starec a čaká ho posledná strastiplná cesta. Plťou ho zvážajú dolu Váhom do Prešporka, tam opäť putuje do väzenia.

Výsledok súdu je vopred jasný a ani vysoký vek nezmierni trest. Svedkovia svedčia výhradne v jeho neprospech, starec nevládze stáť pred tribunálom, ale nedovoľujú mu sadnúť si.

Protestantského kazateľa častuje katolícky súd menami ako podvodník, lžiprorok, heretik, fanatik, sektár.

Pred prešporskou radnicou na Hlavnom námestí sa dnes konajú kultúrne podujatia - v minulosti sa tu konali verejné popravy. Starca vyvádzajú s rukami zviazanými za chrbtom, dav sa prizerá.

Katov pomocník mu zloží plášť a kat mu pred sťatím hlavy najprv odtína ruku, ktorou písal svoje falošné proroctvá. Mŕtvole ešte vyšklbne kliešťami jazyk, ktorým ich šíril, a pribije ho na pranier. Spolu s telom upaľujú aj jeho spisy a popol hádžu do Dunaja.

Komenského spolužiak a dlhoročný známy Mikuláš Drábik, prorok, ktorý hlásal pád Habsburgovcov a mal rád alkohol aj peniaze, zomiera potupnou smrťou v júli 1671.

Zhynieš spolu s potomkami

„Ráno dostalo sa ku mne slovo Hospodinovo, hovoriac: Ó, dom rakúsky, tvoje korene boli v Uhorsku, ja ich však idem vyvrátiť... Ty vskutku zhynieš spolu so svojimi vojvodcami, poradcami i so svojimi potomkami: padnú totiž tvoji mocní.“

Spis s Drábikovými predpoveďami. (zdroj: Wikipedia)

Mrazivé proroctvo vyšlo v Amsterdame v roku 1657. Hrubá kniha sa volala Svetlo v temnotách a obsahovala stovky podobných apokalyptických vízií.

Hlásal ich kazateľ Jednoty bratskej Mikuláš Drábik, ktorý vtedy býval na lednickom panstve, dnes v Púchovskom okrese.

Niektoré jeho vízie sa splnili, iné nie. Problém však bol už v tom, že ich vôbec mal.

Rím s pápežom v nich označoval za babylonskú neviestku, prorokoval potopu aj vpád Mongolov a Turkov, ktorí sa obrátia na kresťanstvo, najmä však pád Habsburgovcov.

Žiadna urážka mu nebola cudzia, cisára nazýval mŕtvou mohylou a jeho rod pokolením zmijí.

Prekvapivé je, kto bol editor knihy. Jan Amos Komenský.

Učiteľ národov, svetoznámy filozof, pedagóg, jazykovedec a humanista ich však nevydal náhodou. V mladosti boli s Drábikom spolužiakmi a napriek rozpornému vzťahu zostali v kontakte celý život.

Umlčať proroka

„Drábik bol opilcom a opilci mávajú rôzne vidiny a naozaj im veria, zvlášť ak podvedome spolupôsobia aj osobné priania a záujmy,“ napísal kedysi komeniológ Jaromír Červenka.

Nebol zďaleka prvý ani posledný, kto sa na zvláštneho vizionára díval v negatívnom svetle.

Už počas Drábikovho života sa naňho toho znieslo veľa a väčšinu dokumentov nám zachovali jeho nepriatelia v podobe pamfletov a hanopisov.

„Len čo opustili Drábikove vízie cirkevné prostredie a dostali sa na pôdu politickú, predstavovali pre Habsburgovcov a rímskokatolícku cirkev nebezpečenstvo.

Drábik nemal zmysel pre politickú realitu, boj záujmov jednotlivých štátov, o diplomacii ani nehovoriac,“ uvádza v knihe Mikuláš Drábik - vizionár, mystik a kazateľ Jednoty bratskej historik Trenčianskeho múzea Libor Bernát.

V tejto nedávno vydanej knihe sa snaží napraviť pokrivený obraz, ktorý vytvorili zástupy Drábikových nepriateľov aj obdivovateľov. Celá kauza, zavŕšená verejnou popravou v Prešporku, je podľa neho obrazom vtedajších čias a ich mentality.

“ Drábikove vízie boli víziami pre nový, lepší svet. „ Libor Bernát, historik

„Problém spočíva v tom, že najčastejšie sa vyzdvihujú Drábikove chybné predpovede a menej sa uvádzajú tie, ktoré sa vyplnili,“ dodáva.

„Pozíciu Drábika treba vidieť predovšetkým z aspektu vizionára, nešlo o obyčajného človeka. Vízie, chápané ako posolstvo Boha, boli nebezpečným propagandistickým posolstvom. Preto bolo nutné dokázať, že nie je prorok v biblickom zmysle a umlčať ho.“

V uhorskom exile

Všetko sa spustilo kedysi na začiatku 17. storočia, keď sa v škole zoznámili dvaja mladí študenti. To boli ešte na Morave, ktorú museli neskôr obaja opustiť počas tridsaťročnej vojny a tvrdej rekatolizácie spojenej s náboženským prenasledovaním.

Lednica kedysi. (zdroj: Slovakiana)

Vojna z rokov 1618 - 1648 vyplynula z rozporov medzi katolíckym a protestantským táborom, takisto zohrávali úlohu aj hospodárske aspekty a snaha povaliť moc Habsburgovcov v Európe. Priniesla brutálne vraždenie, násilnosti a perzekúcie vo všetkých vrstvách obyvateľstva.

Odhaduje sa, že v Čechách poklesla populácia až o tretinu, najväčší podiel mali protestantskí exulanti, ktorí po víťazstve cisárskej strany hromadne opúšťali krajinu.

Do exilu odchádzali tisíce členov Jednoty bratskej a s vierou v skorý návrat sa usídľovali v pohraničných oblastiach vrátane tých uhorských.

Drábik v roku 1628 prišiel do Púchova, neskôr sa usadil v neďalekej Lednici. Čoskoro začal vzbudzovať pozornosť.

Alkohol aj laškovanie

Komenského spolužiak bol kontroverznou postavou. V Jednote bratskej ho zbavili kňazstva, okrem iného preto, lebo napriek zákazu ako kňaz podnikal so súknom. Problémy s peniazmi však nevyriešil ani obchodom a jeho hrabivosť mu v listoch vyčítal aj Komenský.

V jednej z vízií uvidel poklad na lednickom poli. Hoci kopali, žiadny nenašli.

K tomu pribudli jeho problémy s alkoholom. Dobové svedectvá uvádzajú nielen jeho nestriedme pitie, ale aj výstrednosti, ako keď pri návšteve v podguráženom stave laškoval so slúžkou a keď mu prišla dohovárať pani domu, skúsil to aj s ňou. Vyhodili ho.

Ibaže aj tu išlo o pamflet. V schopnosti vyrobiť si nepriateľov bol Drábik majstrom.

„V tejto situácii mal v roku 1638 Drábik svoju prvú víziu. Jeho život na lednickom panstve nadobudol tri okruhy problémov, okolo ktorých sa točil: vízie, snaha o získanie majetku a neusporiadaný spôsob života, v ktorom sa agresívne hádky striedali s plačlivou ľútosťou a so stavmi opitosti,“ dodáva Libor Bernát.

Vízie pre nový, lepší svet

Podľa Libora Bernáta nebol Drábik vo svojej ére výnimočný, o vizionárov nebola v Európe núdza.

V knihe proroctiev vydanej Komenským sa okrem Drábikových vízií nachádzajú aj proroctvá sliezskeho vizionára Kryštofa Kottera a vízie dcéry poľského šľachtica Kristiny Poniatowskej.

Toto mladé dievča ubytoval Komenský vo svojej rodine a keď začala mať zrakové a sluchové halucinácie, pedantne ich zapisoval. V jej videniach sa zjavila aj zmena politickej situácie v Čechách, občas nimi preblesol aj erotický podtón. Keď sa Kristina vydala, vízie pominuli.

U takého sčítaného muža sa z dnešného pohľadu zdá prekvapivé, že videniam uveril, ba stratil pre ne renomé u niektorých intelektuálov. Libor Bernát však podotýka, že do veľkej miery za tým stáli vlastné túžby po návrate do vlasti a svetovom mieri.

„Komenský dúfal v pád Habsburgovcov, dúfal v návrat do vlasti, aj keď sa mnohí exulanti už zžili s prostredím,“ vysvetľuje.

„Ale predovšetkým veril v svoju pansofiu, vševedu, a aj Drábikove vízie boli víziami pre nový, lepší svet. Na jeseň života rástla u Komenského netrpezlivosť, chcel zažiť ešte ríšu mieru a navyše ho nahlodávalo podozrenie, že nielen výchovou, knihami, ale ani osvetou sa svet nedá zachrániť.“

Drábik naliehal na vydanie svojich vidín, no Komenský sa k nim dlho staval pochybovačne. Publikovať sa ich rozhodol až po skaze poľského Lešna, kde mu požiar zničil rukopisy diel.

Drábikove proroctvá sa z Amsterdamu rýchlo šírili ďalej do Európy. Pád Habsburgovcov však nenastal, naopak. Komenský bol v exile už pol roka mŕtvy, keď kat zbavil Drábika života. Svojich vízií sa nevzdal ani na prešporskom popravisku.