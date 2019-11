V obývačke si zostrojil lietadlo a preletel cez železnú oponu

Jeho podomácky zhotovené lietadlo malo motor z auta Trabant, nádrž z motocykla Jawa a dalo sa poskladať do kufra auta. V auguste roku 1984 mu pomohlo vykonať kúsok, s ktorým sa zapísal do histórie.

Ivovi Žďárskemu sa ako prvému s vlastnoručne vyrobeným lietadlom podarilo preletieť prísne stráženú hranicu a utiecť tak zo socialistického Československa na Západ.

Počin hodný seriálového MacGyvera mu nestúpol do hlavy. Pri telefonáte so SME cez Skype je uvoľnený a usmiaty v batikovom tričku.

Dnes má 59 rokov a žije ako jediný obyvateľ uprostred americkej pustiny Lucin v štáte Utah v starom hangári a vyrába lietadlá a lietadlové vrtule. Dodnes ich predal vyše 20-tisíc.

Presne 35 rokov už nebol v Česku ani na Slovensku a so zvedavosťou sa pýta, čo je u nás nové.

„Myslím, že som bol vtedy rozhodne bláznivejší než dnes. Trochu som odvtedy dozrel,“ spomína na svoj útek.

Pri otázke, či je hrdý na to, čo dokázal, sa ošíva, ale nakoniec s povzdychom skonštatuje: „Asi to možno tak povedať. Podarilo sa to a v retrospektívnom pohľade to bola aj zábava.“

Lietadlo z obývačky

Nekonvečný typ, ktorému socialistická sivosť nestačila, bol Žďárský už v 80. rokoch v Československu.