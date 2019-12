Zo záhrobia na pódiá. Králi hitov sa vracajú ako hologramy

Hologramová šou už nežijúcej hviezdy bude v strednej Európe prvýkrát práve na Slovensku. V Spojených štátoch či v západnej Európe to však už nie je taká novinka. (Zdroj: SITA/AP)

Za života na Slovensku nikdy nevystúpila, no v marci 2020 sa predsa na pódiu v Bratislave objaví. Prvý koncert jednej z najpopulárnejších speváčok v histórii u nás bude osem rokov po jej smrti.

Whitney Houston vystúpi ako hologram vo výpravnej šou spolu so živou kapelou, vokalistkami a tanečníkmi.

Tri týždne po začiatku predaja lístkov je podľa organizátorov polovica sály v Inchebe vypredaná.

„Chceli sme byť pri tom, prísť s tým prví, odskúšať, či a ako to na ľudí zafunguje, keďže hologram umožňuje rôzne možnosti, nielen v hudbe.

Je to síce risk, ale ak to vyjde, radi by sme pokračovali s ďalšími podobnými projektmi,“ vysvetľuje Matej Šálek, zodpovedný za marketing celoročného multižánrového podujatia City Sounds Festival, ktorého súčasťou bude aj koncert Whitney Houstonovej na Slovensku.

Hologramová šou už nežijúcej hviezdy bude v strednej Európe prvýkrát práve na Slovensku. V Spojených štátoch či v západnej Európe to však už nie je taká novinka.

V posledných rokoch si diváci mohli pozrieť napríklad koncert autora hitu Pretty Woman Roya Orbisona, nekonformného hudobníka Franka Zappu alebo heavy metalovej legendy z kapely Black Sabbath Ronnieho Jamesa Dia.

Otroctvo duchov?

Hologramové šou v Spojených štátoch ponúkajú hneď tri veľké spoločnosti.

Jedni takéto podujatia označujú slovami hudobného novinára Simona Reynoldsa za „otroctvo duchov“ či zneužívanie popularity umelcov po smrti na naplnenie pokladníc rodinných príslušníkov.