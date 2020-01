Nielen ľudia. Dospievanie zvierat je tiež plné pubertálnej drámy a tlaku rovesníkov

Nie je známe žiadne pozorovanie mrzutých pubertálnych slonov, ktorí by neochotne sedeli pri rodinnom stole so slúchadlami na ušiach, občas trúbiac jednoslabičné odpovede.

No dospievajúce slony prejavujú správanie, ktoré by bolo mnohým rodičom ľudských tínedžerov povedomé, hovorí Cynthia Mossová, bádateľka, ktorá študuje slony v keňskom národnom parku Amboseli už skoro päťdesiat rokov. Napísala o nich aj knihu.

„Sú naivné, musia sa veľa učiť a tiež robia chyby,“ hovorí Mossová.

Mossová vysvetľuje, že to platí najmä pre samce: Pokúšajú sa vtrhnúť na polia, Dobodajú ich. Zomrú. „Je to presne to isté, ako keď mladí muži šoférujú príliš rýchlo,“ vysvetľuje, „a poisťovne to vedia veľmi dobre, že im majú dať zaplatiť vyššie poistné.“

Tieto nepremyslené a vysoko riskantné činy a mnoho ďalších mladistvých čŕt, ktoré sú vlastné mnohým druhom, sú témou nedávnej knihy „Divokosť: Epická cesta od dospievania k dospelosti u ľudí a iných zvierat“ od evolučnej biologičky z Harvardu Barbary Natterson-Horowitzovej a vedeckej novinárky Kathryn Bowersovej.

Autorky objasňujú, že dospievajúci ľudia a dospievajúce zvieratá sa v zásade stretávajú s rovnakými výzvami - a že to, čo môžu starší jedinci považovať za trafené, provokujúce správanie, nie je pre väčšinu tvorov v tomto štádiu vývoja iba nevyhnutnou, ale skutočne aj cennou skúsenosťou.

Sú všade rovnakí

Iní vedci, ktorí študovali ľudských i neľudských tínedžerov, súhlasia s ich zisteniami. Slony, ktoré sa vrhnú rovno do nebezpečenstva? Ich správanie je úplne v súlade s adolescentným modus operandi.

Ľudskí „tínedžeri sa často úmyselne vystavujú nebezpečenstvu,“ píšu Natterson-Horowitzová a Bowersová s tým, že: „Podstupovanie rizika v období dospievania sa prejavuje v celom svete zvierat.“