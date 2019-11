Maďari zápasia s chudobou, ich premiér stavia futbalové štadióny

Felcsút má jedinú hlavnú ulicu lemovanú niekoľkými obchodíkmi a je na nerozoznanie od ostatných ospalých maďarských dediniek. To platí do okamihu, než zbadáte miestny futbalový štadión, ktorý sa týči nad budovami tejto obce s 1800 obyvateľmi zhruba štyridsať kilometrov od Budapešti.

Pancho arénu dokončili v roku 2014 a rozhodne patrí medzi najzaujímavejšie štadióny na svete. S dohora sa týčiacou strechou, medenými vežičkami a zdobenými drevenými piliermi vlastne pripomína skôr katedrálu ako štadión.

Na štadióne pomenovanom podľa prezývky, ktorú v päťdesiatych rokoch dali fanúšikovia Realu Madrid najslávnejšiemu maďarskému futbalistovi Ferencovi Puskásovi, sídli aj klub, ktorý nesie meno tohto fenomenálneho hráča – Puskás Akadémia FC. Klub založili v roku 2007 a nedávno postúpil do maďarskej najvyššej súťaže.

Štadión má kapacitu 3800 miest, čo je viac ako dvojnásobok obyvateľov obce. No tak ako sám Puskás nemal s Felcsútom veľa spoločné – klubovú kariéru začal v Budapešti a do tejto dedinky nikdy nevkročil –, ani miestny štadión nie je celkom určený miestnym.

Parkovisko oligarchov

Tento fakt je očividný od chvíle, keď vstúpite do komplexu s parkovacími miestami rezervovanými množstvu maďarských oligarchov – mimoriadne zámožných mužov s blízkymi vzťahmi s vládou. Vyhradené miesto tu má bankár Sándor Csányi, najbohatší maďarský občan a šéf Maďarského futbalového zväzu. Ďalšie parkoviská patria Istvánovi Garancsimu, majiteľovi neďalekého klubu Videoton FC, a jemu spriaznenému stavbárskemu oligarchovi Lászlóovi Szíjjovi.

Obďaleč sú dve miesta pre starostu Felcsútu Lőrinca Mészárosa a riaditeľa miestneho klubu. Ten sa za deväť rokov, odkedy sa jeho kamarát z detstva Viktor Orbán stal maďarským premiérom, prepracoval na najvyššie priečky zoznamu maďarských boháčov.

A, pravdaže, je tu aj jedno miesto pre samotného Orbána, ktorý časť detstva strávil vo Felcsúte a keď sa koncom deväťdesiatych rokov prvýkrát stal predsedom vlády, hrával za Felcsút v poloprofesionálnej štvrtej lige.

Keď sme v to zamračené sobotné jarné popoludnie prišli do Pancho arény, po Felcsúte sa povrávalo, že na zápas by mal prísť aj Orbán. Keď maďarský premiér práve nie je v zahraničí, často trávi víkendy na svojej chate vo Felcsúte. Odkedy sa v roku 2010 drvivým víťazstvom vrátil do funkcie (premiérom bol aj v rokoch 1998 – 2002), sústredil vo svojich rukách toľko domácej moci ako žiadny iný líder v Európskej únii.

Nanovo prepísal maďarskú ústavu, na ústavný súd dosadil svojich spojencov a z bývalého politického kolegu spravil generálneho prokurátora. Jeho podporovatelia šéfujú tisíckam predtým nezávislých orgánov vrátane maďarskej centrálnej banky, volebných výborov, kultúrnych inštitúcií a športových federácií.

Tam nájdete Orbána