Klinický psychológ: Kočner uveril svojej beztrestnosti

Narcizmus aj syndróm mocenskej pýchy sú u politikov pomerne rozšírené a vedia byť nebezpečné.

Klinický psychológ a psychoterapeut GABRIEL HRUSTIČ hovorí o tom, ako moc človeka pretvára, až uverí, že len on má pravdu, aj o tom, prečo je u nás túžba po silnom vodcovi taká intenzívna.

„Celé školstvo je u nás vybudované na poslušnosti, podriadenosti autorite. Vštepuje to pocit menejcennosti - ja na to nemám, pán učiteľ vie. Toto sa s nami vie ťahať celý život,“ hovorí.

Slovenské príslovie hovorí, že kto má moc a vládu, ten má vždy pravdu. Ako človek, ktorý má moc, uverí, že je všemocný?

Zažívame rôzne mocenské pozície, už ako rodič a dieťa, lekár a pacient, šéf a podriadený. Záleží, aká veľká je tá moc.

Ak niekto dokáže ovládať obrovské množstvo ľudí a zároveň sa na neho ľudia obracajú, aby rozhodoval o rôznych veciach, môže vzniknúť pocit všemocnosti.

Človek stráca pokoru a prehľad o každodennej realite. O to skôr môže naskočiť pocit, že si môže dovoliť čokoľvek. Na to, aby človek tomuto klamu uveril, treba istú osobnostnú narcistickú výbavu.

Ako to, že to s Marianom Kočnerom a jeho pomocníkmi v politike, na súdoch, v polícii a biznise mohlo zájsť až tak ďaleko?

Kočner uveril svojej grandióznosti, beztrestnosti. Zjavne bol aj veľmi šikovným manipulátorom.

Dokázal zmanipulovať ľudí tak, aby si získal ich náklonnosť a potom zrejme aj vydieraním ich poslušnosť a strach. Musel byť pomerne prefíkaný a dlho si vytváral sieť ľudí, ktorí pomáhali a zabezpečovali, aby mohol realizovať svoje podvody.

Je až neuveriteľné, aké široké spektrum ľudí dokázal obsiahnuť. Zarážajú ma tie tisícky správ. Väčšinu dňa musel stráviť písaním a komunikovaním s ľuďmi. To bola jeho hlavná pracovná náplň a v tom sa naozaj vypracoval.

Môžu existovať aj ďalšie takéto osoby, alebo je Kočner v tomto výnimočný?

Určite to nie je ojedinelý prípad. Marian Kočner sa rád predvádzal, chodil do médií, rád útočil na novinárov, rád sa promenádoval v Smotánke, rád sa vystavoval v spoločnosti. To bolo zjavne narcistické.

Ľudia v čiernom biznise fungujú podobne. V kauzách v 90. rokoch vždy boli zákulisné ťahy, či už v politike, mafii, alebo v tajných službách a tiež to fungovalo systémom manipulácie s ľuďmi, vydierania.

Kočner dodnes pôsobí, akoby ani nečakal trest. Z čoho vychádza tá sebaistota?