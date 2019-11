Blížili sa vianoce, no ani okná sme neumývali. Zaujímala nás Nežná

Spomienky čitateľov SME na november 1989.

14. nov 2019 o 16:50

Námestie SNP sa na niekoľko hodín v novembri a decembri 1989 stalo naším domovom, pretože sme tam chceli byť. Boli to prekrásne chvíle.

Blížili sa Vianoce, ale ani okná sme neumývali, zaujímala nás Nežná, vyznala sa v liste Alžbeta Liptáková z Komárna. O niekoľko dní vyrozprávala svoj príbeh.

Vnučka kulaka

„Zmenu režimu som prežívala veľmi intenzívne, mala som na to dôvod. Bola som vnučkou kulaka. Starý otec hospodáril na samote pri Komárne a ja s maminým bratom sme každý deň tlačili alebo ťahali vozík naložený 25-litrovými kovovými nádobami s mliekom, aby sme dodržali predpísaný kontingent. Či lialo, alebo svietilo slnko. Vrylo sa mi to do pamäti. So starým režimom sa spájali veci, ktoré človeka urážali. Chceli sme, aby v našom živote nastala zmena. Aby sme ho nemali nalinajkovaný a nikto nám nediktoval, ako sa máme správať, čo môžeme robiť a čo nie,“ vravela 77-ročná pani.

Nežná revolúcia ju zastihla v Nových Zámkoch, kde vtedy žila a učila v základnej škole. S manželom pravidelne cestovali na demonštrácie do Bratislavy, nechýbala ani pri strihaní ostnatého drôtu na hranici s Rakúskom.

„Na Vianoce toho roku sme odišli do Tatier, kde sme strávili aj Silvester. Bolo to niečo úžasné. Ľudia sa na seba usmievali, bolo cítiť neuveriteľnú súdržnosť, ktorá sa však rokmi vytratila, som z toho nešťastná.“

Udrela policajta

Alžbeta Liptáková bola na Námestí SNP v Bratislave aj 28. októbra 1991. Oslavy výročia založenia Československej republiky narušili radikálni prívrženci samostatného Slovenska. Prezidenta Václava Havla zahádzali na tribúne vajíčkami a dostali sa do konfliktu s ostatnými účastníkmi zhromaždenia.

„Provokovali, nadávali nám a urážali nás. Policajt, ktorého som na to neustále upozorňovala, iba nečinne stál a vulgárne mi odvrkol. Keď sa zrazu strhla mela, tak som sa nahnevala a toho príslušníka som udrela žrďou zo zástavy.“

Rozdelenie spoločného štátu niesla veľmi ťažko. „Bolo to, akoby dieťa odtrhli od mamy,“ tvrdí.

Tridsať rokov po Nežnej revolúcii ju najviac trápi, ako sa ľudia navzájom odcudzili. „Bola by som rada, keby si našli k sebe cestu a vedeli sa porozprávať."