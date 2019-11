Psychologička: Vytĺkať z malých detí tvrdohlavosť bitkou je najväčšia chyba

Deti sa zatvárali do pivnice a otec vykonával bitku, lebo mal silnejší úder. Bez bitia detí si naši predkovia výchovu nevedeli predstaviť. Psychologička GABRIELA HERÉNYIOVÁ rozpráva, prečo sa nemá trestať deti prácou aj prečo bitka nefunguje.

Aké fyzické tresty na našom území si zažili naši starí rodičia a rodičia?

Zažili si veľmi tuhé tresty, nielen rukou, ale rôznymi nástrojmi, od varechy cez remeň až po rýle.

V škole boli trstenice, pravítka, stálo sa v kúte, kľačalo sa na hrachu, na polienkach, zatváralo sa do pivnice do tmy. To bol, myslím, jeden z najkrutejších trestov, deti boli v neistote, báli sa.

Tresty boli súčasťou výchovy. Starí rodičia mali pocit, že keď nebijú deti, tak ich nevychovávajú. Bitka len rukou, to bolo to najmenej.

Bili deti aj matky?

Áno, ale zvyčajne to bol otec. Bol ako výkonný orgán. Keď prišiel domov, mama mu nažalovala na deti a on ich už len vybil. Takmer vôbec sa nestaral do výchovy, len vykonával bitku, lebo mal silnejší úder.

Poznám deti, ktoré boli bité neustále. Dokonca som mala žiaka, ktorý prišiel za mnou a sťažoval sa, že maminka asi ochorela, lebo včera ho nezbila.

Bola to mama, ktorá bola zrejme vychovávaná v tomto štýle, a preventívne ho každý večer vybila bez ohľadu na to, či niečo urobil, alebo nie.

Aj na fyzický trest sa dá zvyknúť a potom sa míňa účinkom. Tento chlapec bol veľmi agresívny v škole.

Kedy sa to u nás zmenilo k humánnejším metódam výchovy?

Najväčšia zmena nastala po Nežnej revolúcii. Viac ľudí chodilo na vysoké školy, rozšírilo sa vzdelanie, boli tam aj vplyvy zo zahraničia.

Za socializmu ešte deti dostávali bitky, hoci už neboli také časté. Sama som to zažila. Keď som dostala bitku, rodič mi vysvetlil, prečo to bolo. Nebrala som ju ako niečo tragické a povedala som si, že som si to zaslúžila.

A pomohlo to k náprave?

Neviem, či to pomohlo, no potom sme mali už len strach. Báli sme sa, aby sme nedostali bitku, tak sme také veci nerobili. Či to bolo odvrávanie v puberte, alebo odmietnutie niečoho.

Potom už sme skôr dostávali kultivovanejšie tresty ako ‚zaracha‘ alebo zákazy. No najmä malé deti sa zvykli vychovávať bitkou.

Veľmi často som to videla u trojročných detí. U nich sa začína vytvárať osobnosť, bývajú tvrdohlavé a vtedy rodič chce z nich tvrdohlavosť vytĺcť najmä bitkou, čo je tá najväčšia chyba.