Slávna filmová zvodkyňa bola dcérou slovenského drotára

S najslávnejším milovníkom filmovej nemej éry Rudolphom Valentinom plánovala spoločnú budúcnosť a zároveň to iskrilo medzi ňou a nezabudnuteľným komikom Charliem Chaplinom.

V Amerike ju vítali ako prvú slávnu európsku herečku, ktorú pritiahli za oceán a jej umenie obdivovali aj nacistickí pohlavári.

Hviezda nemého filmu Pola Negri, okolo ktorej bol vždy rozruch, mala korene na Slovensku. Jej otec bol drotárom a klampiarom z kysuckej obce Nesluša.

„Pola Negri patrila k prvým veľkým filmovým hviezdam, a to ešte v období nemej kinematografie. Podobne ako neskôr Hedy Lamarr, známa z českého filmu Extáza z roku 1932, priniesla do Hollywoodu iný prototyp krásy.

Vedľa unifikovaných blonďavých a platinových krások tieto tmavovlásky pôsobili exoticky, dráždivo až zmyselne,“ hovorí filmová teoretička a historička Eva Filová.

„Počas svojej kariéry sa dokázala presadiť v obrovskej konkurencii nemeckého i amerického filmového priemyslu a je veľká škoda, že dnes je jej kariéra takmer zabudnutá,“ dodáva filmový historik a pedagóg na Univerzite Palackého v Olomouci Milan Hain.

Meno po slovenskej babke

Jej skutočné meno bolo Apolonia Chalupec. Netypické krstné meno Apolonia dali slávnej herečke po starej mame Apolónii Chalupcovej z Nesluše. Keď sa budúca hviezda narodila 3. januára 1897 v poľskom Lipne, jej stará mama tam pracovala ako koniarka.

„Starú matku, ktorú Pola podľa vlastných slov zbožňovala, si pamätala ako malú šedivú ženu často pričuchajúcu k tabaku,“ píše historička Veronika Pauková v knihe Pola Negri, známa i neznáma.

Aj Pauková pochádza z Nesluše, kde dodnes niektorí obyvatelia veria, že slávna herečka tam strávila časť detstva.

„Niektorí miestni by ukázali aj konkrétny dom s tým, že tam žila Pola Negri. Ale dom, ktorý patril rodine Chalupcovcov, by sme už nenašli v stave, ako keď bol obývaný. Je to skupinka schátraných budov v blízkosti kostola,“ hovorí pre SME Pauková.

Vytrvalé presvedčenie, že Pola Negri v detstve strávila v Nesluši niekoľko rokov, hoci o tom neexistuje žiadny záznam, pramení pravdepodobne zo zámeny identít.