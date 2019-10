Aké to je mať viac než šesťdesiat polovičných súrodencov? Super

Na začiatku bol jeden mimoriadne neetický lekár Jan Karbaat a jeden muž zo Surinamu, ktorý sa bál, že zostane sám a nik mu nepríde na pohreb, menom Louis. V Holandsku môže mať každý z nich aj dvesto detí z umelého oplodnenia.

Poľský reportér KAMIL BAŁUK sa so všetkými aktérmi tohto neuveriteľného príbehu stretol a napísal knihu Všechny Louisovy děti.

Je presvedčený, že každému, kto kedysi daroval spermie, môžu raz deti zaklopať na dvere, a to aj na Slovensku.

„DNA testy sú dnes už veľmi lacné a populárne. Ak by niekto z čitateľov bol anonymným darcom a doktor mu povedal, že je to anonymné, nie je to pravda. O päť či dvadsať rokov bude všetko jasné,“ verí Bałuk.

Aká bola vaša prvá reakcia na článok, že istý muž zo Surinamu v Holandsku môže mať vďaka darovaniu spermií až dvesto detí?

Bol to veľmi senzáciechtivý bulvárny článok v belgických novinách a bolo v ňom veľa nepravdivých informácií, ako som neskôr zistil. Dva a pol roka som sa venoval výskumu príbehu darcu spermií Louisa a jeho biologických detí, ktoré sa s ním ako dospelé stretli.

Bol darcom počas dvadsiatich rokov na troch rôznych klinikách, z toho najhoršia bola klinika doktora Jana Karbaata.

Spočiatku som si myslel, že sa mi nepodarí s nikým hovoriť. Myslel som si, že darca bude vo väzení, možno aj doktor, ktorý bol zároveň už veľmi starý, takže som uvažoval, že možno už zomrel.

No podarilo sa vám hovoriť so všetkými aktérmi. Ako to?

Darcu sa mi podarilo presvedčiť na rozhovor. Bol som jedným z prvých ľudí, s ktorými hovoril.

Najprv som musel spoznať všetky jeho biologické deti, ktoré s ním boli v kontakte, a presvedčiť ich, že nehľadám senzáciu.

Že v tom príbehu vidím niečo veľmi univerzálne a hlboké. Podstatou toho príbehu je myšlienka, čo znamená rodina a aké sú dnes hranice slobody.

Ponoril som sa do histórie umelého oplodnenia v Holandsku. Zistil som, že Holandsko bolo v 50. a začiatkom 60. rokov veľmi konzervatívne.

Potom sa všetko zmenilo. Veľa sa hovorilo o právach žien, najdôležitejšie bolo umožniť ženám mať deti. Aj slobodné ženy bez partnera mali mať právo mať dieťa z umelého oplodnenia.

V čom bol problém?