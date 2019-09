Do Prahy prišla z Tate Modern a pripravila výstavu, aká tu ešte nebola

Je britská historička umenia, v súčasnosti kurátorka pražskej Národnej galérie. Pôsobila v prestížnych kultúrnych inštitúciách Tate Modern, Victoria and Albert Museum a Royal Academy of Arts v Londýne a v Smithsonian American Art Museum vo Washingtone. Aktuálne v Národnej galérii zastrešila dosiaľ najväčšiu výstavu Alberta Giacomettiho v našom regióne, ktorá je do 1. decembra prístupná v pražskom Veletržním paláci. (Zdroj: ©Národní galerie Praha, Helena Fikerová)