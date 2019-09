Káva nie je žiadny jed. Jej vôňa sa vám nikdy nezunuje

Ako by sa mala káva správne podávať?

Koľko šálok kávy denne by mal zdravý človek vypiť?

Ako vplýva káva na zdravý organizmus?

Kto sú najväčší producenti kávy na svete a kde žijú najväčší kávičkári?

Od prvého momentu v sebe nezaprel vášnivého kávomilca. „Vidíte, práve takto by to nemalo vyzerať,“ krútil nespokojne hlavou nad šálkou horúceho nápoja, ktorý mu priniesli. „Znakom správneho espressa je crema, ľudovo nazývaná pena na povrchu, ale tu ju nenájdete. Trhá mi to srdce,“ začal debatu známy odborník na kávu JOZEF AUGUSTÍN.

Ako je to u nás s kávovou kultúrou?

V porovnaní s našimi susedmi sme ešte pozadu, ale aspoň napredujeme. Keď sa otvorili hranice, ľudia vyrazili do sveta, kde začali vnímať veci okolo seba a ochutnávať. Dnes máme na Slovensku veľa výborných kaviarní a ľudí, ktorí dokážu pripraviť skvelú kávu. Ale aj takých, ktorí kazia káve povesť. Veľa majiteľov kaviarní podniká v tejto oblasti len preto, aby rýchlo zbohatli. Niektorí baristi nemajú ani potuchy o tom, akú kávu ponúkajú. Väčšinou sú to nezaškolení študenti alebo iní brigádnici, ktorí často menia zamestnanie. Takýto personál príliš nezaujíma, akú kávu pripravuje a ako ju hosťom naservíruje. Pre majiteľa býva prvoradé predať čo najviac šálok kávy a zvyšovať obrat.

Sú Slováci v pití kávy už aj gurmáni alebo naďalej skôr konzumenti?

Na prednáškach zvyčajne hovorím o troch skupinách ľudí. V prvej sú tí, ktorí kávu nepijú, lebo nemôžu alebo im nechutí. V druhej sú kávomilci gurmáni. Nemusia mať šálku kávy každý deň, ale chcú si ju vychutnať. No a potom je tu obrovská skupina kávomilcov, ktorí potrebujú kávu stále. Pôsobí na nich ako doping, lebo kofeín je tolerovaná návyková droga. Myslím, že aj medzi Slovákmi je čoraz viac kávomilcov gurmánov. Aj o kultúre pitia kávy môžeme hovoriť vtedy, keď sa stretneme, posedíme si a v pokoji si kávu vychutnáme - s priateľmi, obchodnými partnermi... Ale určite nie vtedy, keď si na križovatke vezmete z trojkolky kávu do papierového pohára a idete rýchlo ďalej, lebo sa ponáhľate. Chápem tých ľudí, lebo to sú presne tí, ktorí potrebujú kávu ako doping.

Ako by sa mala káva správne podávať?