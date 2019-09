Žijú na Slovensku, no ich rodičia sú z cudziny. Aká je ich identita?

Nevybrali si farbu pleti, ani krajinu, kam budú polovicou svojej duše patriť. Ale vybrali si, kým chcú byť, akými ľuďmi sa chcú stať.

Ich príbehy spája fotoprojekt Odkiaľ si? Odhaľuje, ako sami seba vnímajú ľudia, ktorí sa narodili na Slovensku, ale ich rodičia alebo jeden z nich pochádzajú zo zahraničia.

Čo tvorí ich identitu, kde je ich domov a ako ich vidí fotograf Tomáš Halász, ukáže pouličná výstava, ktorá je súčasťou 14. ročníka festivalu [fjúžn].

Začala sa 12. septembra v Bratislave a okrem koncertov a tanečných vystúpení ponúkne divadelné vystúpenia, filmové projekcie i diskusie. Všetko na tému Identity. Neskôr sa výstava presunie do Trnavy, Banskej Štiavnice, Piešťan či do Košíc.

Kto sú ľudia zo citylightov a aké sú ich osudy?

Kvet Nguyen

KVET NGUYEN. (zdroj: Tomáš Halász)

Často ma nálepkujú nesprávnymi národnosťami, som Japonka, Číňanka alebo tá, čo má iné meno. Chcela by som byť nálepkovaná ako umelkyňa.

Identita človeka je fluidná, nie je to niečo fixné, čo musí byť dané. Mení sa časom, neznamená to byť tu a teraz, je to skôr stávanie sa. Hoci poviem, že som Slovenka, myslím, že vietnamské korene sú stále vo mne a hádam aj budú.

Môj otec prišiel na Slovensko asi v roku 1988. Mama so sestrou prišli o päť rokov neskôr. Sestra je o 12 rokov staršia a rozdiel medzi nami je citeľný. Ja som viac slovenská, ona má silnejšie vietnamské korene.

Znamená to, že ja premýšľam po slovensky. Asi ma ovplyvnilo, že som od šiestich mesiacov mala slovenskú opatrovateľku. No niekedy, keď prídem do Nových Zámkov za rodičmi, prejde mnou zvláštna vlna a ja nechcem stratiť to spoločné, čo s nimi mám. Vyjasnila som si, že nie je zlé nemať presne definované, kým som. Je to v poriadku.

Moje oficiálne meno je Hoa Nguyen Thi, ale dostala som prezývku Kvet, Kvetka, lebo Hoa znamená vo vietnamčine kvet a páčilo sa to aj mojej sestre, ktorá mi meno vyberala. Keby som si mohla dať odznak, dala by som si ten, že mám rada inakosť.

Samuel Arbe