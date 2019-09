Nie je žiaden balkón lásky ani prešporský Robinson, len naivní turisti, ktorí platia

Bola to najväčšia láska všetkých čias. Až na to, že bola fiktívna. Preto neexistuje ani balkón, z ktorého Júlia vyzerala Rómea. Je to len atrakcia vymyslená pre turistov, tak ako mnoho ďalších. (Zdroj: Rómeo a Júlia na obraze Franka Dickseeho z roku 1884, wikipedia)