Kauza Dobšiná: Čo sa to stalo v našom meste

Prečo Dobšinčania odchádzajú a prečo zostávajú.

K úpili dom v neďalekej obci a do roka sa presťahujú z Dobšinej. Štefan Polgári pôjde aj s rodinou – manželka, jedno dieťa už bicykluje, druhé je v kočíku – tam, kde ich vraj čaká pokojnejší život.

Už sa raz sťahovali, to sa ešte jeho sestra učila na maturity a v dome oproti noc čo noc hučala hudba. Nonstop bašavel, ako sa tu hovorí. Opustený dom cez ulicu osídlila rómska rodina prisťahovaná z Popradu a Polgáriovci sa po čase presťahovali. Vraj, aby sa ich mama nezbláznila.

Teraz majú konečne novú vozovku, na ktorú mesto čakalo dvadsať rokov, hlavné námestie je vydláždené, detské ihrisko je obohnané plotom a vstúpiť sa dá len s čipom.

Napriek tomu sa presťahujú.

Mesto sa dnes podobá mnohým sídlam, kde vedľa seba žije väčšinové a menšinové obyvateľstvo. Odkiaľ ľudia odchádzajú za vzdelaním, prácou a šancami a kam do opustených či lacných domov prichádzajú extrémne chudobné rómske rodiny z iných miest. Kde sa mestu nedarí nájsť iný motív existencie, ako je Vilikovského "buďme ešte".

Toto je kokteil, ktorý nutne zakladá na napätie a pocity rozčarovania. Štefan Polgári tvrdí, že mnoho jeho známych a priateľov je presvedčených, že lepšie by im bolo, keby Rómovia odišli. "Ale nebolo," dodáva.

"Aj tak by ľudia odchádzali, nebolo by to lepšie," hovorí. "Práca by tu tak či tak nebola." Takto aspoň vznikajú pozície spojené so starostlivosťou o menšinu, vysvetľuje.

V marci mladík, ktorý sa nie dlho predtým vrátil z väzenia, ubil na smrť pred pohostinstvom miestneho lesného robotníka a obľúbeného futbalistu. Keďže páchateľ bol Róm, do mesta vzápätí zamierili kotlebovci a noviny začali písať o rozdelenom meste.

Sedem rokov predtým upozornili dobšinské učiteľky na to, čo zažívajú pri výchove detí z úplného okraja spoločnosti.

Ako teda dnes žijú Dobšinčania? Sú po tragickej udalosti rozdeleným mestom? Kadiaľ ide toto delenie? Stále volajú o pomoc ako v liste učiteliek alebo si dokážu najlepšie pomôcť sami? Poznajú spôsob, ako žiť pospolu?

Bude Gemer baňou na kotlebovské hlasy do nadchádzajúcich volieb? Z čoho majú skutočne strach?

Kapitoly:

1. Dobre sa uč. Pohľad podnikateľa Štefana Polgáriho

2. Kto je buzerant? Pohľad aktivistky Eriky Polgáriovej

3. Starého koňa ťahať nenaučíš. Pohľad vajdu Mariána Bubenčíka

4. Psov tam jedia. Pohľad učiteľa Branislava Šmelka

5. Pýtajú sa, či zas len pre Cigánov. Pohľad primátora Jána Slováka

6. Prípad Dobšiná

Pohľad podnikateľa Štefana Polgáriho: Dobre sa uč a budeš plynom kúriť

"Keď vidíte, ako vám mizne pred očami to, čo ste celý život milovali, tie miesta, kde ste vyrastali... budete voliť toho, kto vám sľúbi riešenie. Je jedno, či to je fašista, anarchista, boľševik, alebo tatko Šmolko," vysvetľuje Polgári podporu pre kotlebovcov v tomto meste.

V posledných parlamentných voľbách bola ĽSNS v závese za SNS, s náskokom zvíťazil Smer. On volil sasku, či ich bude voliť znovu, nevie. Do volieb je času.

A aj keď sa presťahuje, naďalej bude žiť polovicu týždňa v Bratislave, kde vedie IT firmu. Pred víkendom sa vždy vracia na Gemer za rodinou.