Dokonalý dezert sa nedá vytvoriť na prvýkrát, vraví francúzsky cukrár

Hitom sú dezerty, ktoré pripomínajú skôr umelecké diela

18. aug 2019 o 16:53 Monika Moravčíková

Yoann Messelmi už vyše roka približuje Slovákom čaro francúzskych cukrární. V Bratislave prevádzkuje cukráreň Le Miam a cesto na croissanty vaľká priamo vo výklade.

Nebáli ste sa ako zabehnutý a skúsený francúzsky cukrár začať podnikať na Slovensku? Nenapadlo vás vtedy, že tu nemusíte byť taký úspešný?

Nie, strach nie je to správne slovo. Nikdy neviete, či niečo nebude fungovať, kým to nevyskúšate. Vedel som však, čoho som schopný. Všetko vytváram s dôrazom na najvyššiu kvalitu, a keďže do toho dávam všetku energiu, zlyhanie som si nepripúšťal. Samozrejme, nie všetko môže fungovať na Slovensku rovnako ako vo Francúzsku.

Yoann Messelmi (31) Rodák z Bretónska, študoval CAP patisserie v Rennes.

Niekoľko rokov počas školy a aj po ukončení štúdia pracoval v rodinnej etablovanej cukrárni v centre Rennes.

Vystriedal ešte dve cukrárne, neskôr sa rozhodol odísť do Paríža, kde pracoval v La Grande Epicerie de Paris v štvrti Saint Germain.

Čo napríklad?

Tu si zatiaľ netrúfam skúšať kombinácie zeleninovo-ovocných chutí, na ktoré sme doma zvyknutí. Nie som si zatiaľ istý, ako by ich tunajší zákazníci prijali. Chcem však, aby aj Slováci, ktorí sa do Francúzska nedostali, ho mohli objavovať aspoň prostredníctvom našich dezertov.

V súčasnosti sú krásne prepracované dezerty, ktoré pripomínajú skôr umelecké diela, akýmsi hitom všade vo svete. Cukrární s takýmito zákuskami je veľmi veľa. Ak chcete byť úspešný, musíte sa do toho vložiť celý, nie však na sto percent, ale na tisíc. To, že ste cukrársky šéf s diplomom, ešte nič neznamená.

V čom vidíte rozdiely medzi slovenskými a francúzskymi gastronomickými službami?