Čítanie na víkend: Tarantino, DiCaprio, Pitt. Filmové superhviezdy hovorili so SME

Pozrite si prehľad magazínového čítania.

17. aug 2019 o 9:00 SME.SK

Rozhovor s režisérskou legendou

Hollywoodske štatistiky uvádzajú, že Quentin Tarantino má IQ 160. Je chodiacou encyklopédiou filmu, má naštudovanú literatúru aj dejiny hudby.

Keď rozpráva, nestíha ani dýchať, toľko chce toho stihnúť. Rád sa smeje, ale svoje povolanie berie nesmierne vážne.

Je presvedčený, že nakrútil film, ktorý sa odlišuje takmer od všetkého, čo je dnes v kine. Je to skutočný film, hovorí.

Volá sa Vtedy v Hollywoode, je o priateľstve vo filmovom biznise v čase, keď prívrženci Charlesa Mansona spustili vlnu brutálneho násilia.

Keď mal film premiéru v Cannes, denník SME mal príležitosť stretnúť sa s Quentinom Tarantinom. Na pár slov sa doň zapojila aj herečka Marget Robbie, ktorá dostala úlohu zavraždenej Sharon Tate.

Stretnutie s hollywoodskou špičkou

Na jednej úrovni ich možno vnímať ako pekné tváre Hollywoodu. Na druhej sa prejavujú ako stopercentní profesionáli, ktorí sa najväčšími hereckými hviezdami rozhodne nestali náhodou.

Zahrali už všeličo, teraz sa však kritici zhodujú: takto dobre ešte nehrali.

Quentin Tarantino im vo filme Vtedy v Hollywoode ponúkol úlohy kamarátov, ktorí sa spolu pretĺkajú v náročnom období biznisu.

Leonardo DiCaprio hrá herca Ricka Daltona, ktorému zhasína hviezdna kariéra, Brad Pitt hrá jeho dabléra v náročných scénach. Je rok 1969, takže sa dostanú aj do blízkosti herečky Sharon Tatovej, ktorú zavraždili prívrženci Charlesa Mansona.

Denník SME ich stretol na premiére filmu v Cannes. Kombinácia takýchto hviezd je na jeden rozhovor mimoriadne výbušná. Obaja herci sa však tvárili ústretovo a tvrdili, že v Hollywoode nemajú ešte nič vyhrané. Mimo hry sa môžu kedykoľvek ocitnúť aj oni.

Najdlhší slovenský triatlon na vlastnej koži

Blázon je človek duševne chorý, pomätený, nerozumný, nerozvážny. Mnohokrát ma tak volali.

Lenže kým prísne jazykovo vzaté ide o negatívne tvrdenie, pre mňa je to pochvala. V dobrom zmysle zažraný, odhodlaný, odvážny a pevný aj vtedy, keď sa niečo zdá nereálne.

Ale to sa iba zdá, tvrdím. Preto som pre iných blázon.

Nikdy by som nepovedal, že robím niečo z ríše snov. Nie je to ani sci-fi. Je to dosiahnuteľné, len v pohodlnom 21. storočí nie celkom bežné.

Priznávam sa. Prepadol som športovej vášni. Behať som začal v osemnástich. Len pre radosť. Neskôr som zistil, že existuje aj šport, ktorý spája plávanie, cyklistiku aj beh. Vtedy som si vravel, klobúk dolu. Stačí, že behám. Lenže nestačilo.

Reportér športovej redakcie denníka SME a veľký športovec Miloslav Šebela opisuje, ako prežíval najdlhší slovenský triatlon. Zúčastnil sa ho už desiatykrát.

Módny hit, ktorý škodí prírode

Kamene držia spolu ako prilepené. Ibaže nie sú.

Vŕšia sa do neuveriteľných pozícií, zdanlivo vzdorujú gravitácii a vytvárajú extravagantné súsošia. Vedľa zurčí horský potok.

Stonebalancing či vyvažovanie kameňov je fenomén na pomedzí umenia a meditácie, ktorý využíva prirodzené tvary kameňov.

Nová móda nemá len pozitíva. Zástupy turistov v národných parkoch sa predháňajú v stavbe kamenných vežičiek, ničenie biotopov živočíchov a devastácia nášho prírodného dedičstva postupuje závratným tempom.

Ako sa dá vôbec docieliť, aby nesúrodé kusy vytvárali také úchvatné kompozície a prečo je toto divadlo také škodlivé?

Tip z archívu: exotika po slovensky

Ak by existovala súťaž o najvtipnejší názov slovenskej obce, vyhrala by to niektorá z nasledujúcich: Vybúchanec, Krvavé Šenky, Rozkoš, Naháč, Panické Dravce, Jeruzalem či Havaj.

Obec Havaj však nie je na smiech.

Strávili sme tu dva dni, aby sme zistili, čo trápi ľudí tridsať kilometrov od poľských hraníc na východe Slovenska, čo ich viedlo k takmer nadpolovičnej podpore strany Smer-SD v ostatných parlamentných voľbách a ako môže mať obec s 390 obyvateľmi poštu, potraviny, zdravotné stredisko, školu, škôlku, kostol, krčmu, kaderníčku, futbalový tím, dobrovoľnícky hasičský zbor aj vlastnú minerálnu vodu.