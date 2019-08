Tri dni mieru a lásky zachránil farmár. Woodstock zmenil generáciu

Leto roku 1969. Americký ľud oslavuje Neila Armstronga, ktorý sa ako prvý človek prechádza po Mesiaci. Naopak, čoraz viac obyvateľov od New Yorku po Los Angeles sa búri proti vojne vo Vietname.

New York Mets senzačne vyhrávajú Svetovú sériu v bejzbale. Charles Manson a jeho sfanatizovaná komunita „rodina“ sadistickým spôsobom zabijú slávnu tehotnú herečku Sharon Tatovú a jej ďalších štyroch priateľov.

A pri mestečku Bethel v štáte New York sa schyľuje k hudobnému festivalu, ktorý sa stane osudovým pre celú generáciu. Legendárny Woodstock.

Keď sa povie Woodstock, mnohí si ho okamžite spoja s neviazanosťou, slobodou, sexuálnymi orgiami, drogami a hudobnými ikonami. O neopakovateľnú atmosféru sa postaralo viac ako štyristotisíc návštevníkov, ktorí na udalosti z 15. až 18. augusta 1969 nikdy nezabudli. Korene vzniku festivalu však treba hľadať o niekoľko rokov skôr.

Miliónový inzerát

Tvorba umelcov zo 60. rokov sa považuje za azda najlepšiu hudbu, aká kedy vznikla. Výrazne k nej dopomohli aj John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld a Michael Lang. Ani jeden z nich nemal v zime 1968 viac ako 26 rokov. V spojení ich vynaliezavosti, nápaditosti, improvizácie a odvahy sa začal pripravovať veľkolepý projekt.

Roberts a Rosenman boli členovia smotánky. Dvadsaťšesťročný John bol dedičom vo farmaceutickej firme, ktorá sa špecializovala na výrobu zubných produktov, najmä pást. Do Woodstocku sa zúčastnil na jedinom koncerte, skupiny Beach Boys.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Počasie a drogy zmohli dav. Hendrixa videl len zlomok ľudí Čítajte

O dva roky mladší Rosenman absolvoval štúdium práva na univerzite v Yale, hrával na gitaru po baroch na Long Islande. V roku 1967 mal možnosť nahrať vlastný album, viac ho však lákala iná práca v hudobnom priemysle. Za oponou.

Dvaja nápadití mladíci sa stretli prvýkrát už v roku 1966 na golfe. O rok neskôr spolu bývali v jednej izbe. Ako mnoho ich rovesníkov túžili šokovať svet niečím, čo tu ešte nebolo.

Sprvoti chceli uviesť na trh televíznu komédiu. Jej hrdinom mal byť boháč, ktorý nevie, čo robiť so svojím majetkom. A tak napíše inzerát do New York Times a Wall Street Journal. „Som mladý a mám neobmedzený kapitál. Hľadám zaujímavé a legálne investičné obchodné projekty.“

Rosenman s Robertsom skutočne uverejnili danú ponuku. Dostali 5000 odpovedí. Aby mal príbeh o vzniku Woodstocku nádych rozprávky, povráva sa, že jednu z nich napísali veľkí kamaráti Kornfeld a Lang. Dostupné zdroje však vravia, že kontakt na boháčov dostali od istého právnika.