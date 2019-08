Ak by hmyz vyhynul, ostali by nám dva týždne života. Ale ľudia radšej zachraňujú pandy

Hoci je na Slovensku príroda rozmanitejšia a ponúka väčšie množstvo študijného materiálu, prírodovedcov to ťahá ďalej na západ. Napríklad do Veľkej Británie, ktorej príroda je – paradoxne - druhovo chudobnejšia. Entomologička LUCIA CHMUROVÁ, ktorá skúma mole a motýle v organizácii s poetickým názvom Butterfly Conservation, vysvetľuje, prečo.

Ekológovia a prírodovedci v poslednom čase upozorňujú, že hmyzu ubúda, tento rok sa na Slovensku veľa hovorilo o masívnom úbytku včiel. Prečo je to pre planétu problém?

Hmyzu je veľmi veľa, včely sú len jeden jeho rad. Napriek tomu sa pozornosť dosť zameriava práve na včely, pretože sú pre ľudí prospešné. Nemeckí vedci zistili, že úbytok hmyzu predstavuje až 70 percent.

Ide najmä o to, že hmyz nemá dosť divokého prostredia. Viac sa stavia, poľnohospodárstvo je čoraz intenzívnejšie a na obrovských priestoroch.

Na každý hmyz to má trochu iný vplyv. Ale na včelách, ktoré sú závislé práve od kvetov, sa to dosť prejavuje.

Prečo je to také nebezpečné?

Lucia Chmurová (31) je absolventkou bilingválneho lýcea v Sučanoch. Študovala na univerzite v Plymouthe a v Yorku. Štyri roky pôsobila v Prírodovedeckom múzeu v Londýne. Zúčastnila sa na entomologických výskumoch na Madagaskare, v Papui Novej Guinei, na Borneu a v Zambii.

Ľudia majú tendenciu všímať si a zachraňovať veľké chlpaté zvieratá – napríklad pandy.

Na ich záchranu idú milióny, pritom je to druh, ktorý nie je na nič prospešný. Sú však rôzne štatistiky, ktoré hovoria, že ak by hmyz vymrel, ostali by ľuďom dva týždne života.

Hmyz tvorí väčšinu biodiverzity na svete. Celkovo máme približne jeden milión oficiálne kategorizovaných hmyzov. Vedci však predpokladajú, že ich je zhruba sedem miliónov, nie všetky už boli nájdené a začlenené do databáz.

Hmyz napĺňa veľa užitočných funkcií – filtruje pôdu, je to potrava pre mnohé druhy zvierat, dôležité je aj opeľovanie.

Takže sme zase pri včelách.

Veľa ľudí si myslí, že toto robí iba včela medonosná, tú každý pozná. Ale len v Anglicku napríklad žije 270 druhov včiel. Na druhej strane, keď sa ako príklad hmyzu, ktorému hrozí vyhynutie, uvádzajú včely, ľudia si možno skôr uvedomia, aký veľký problém to je.

Iné druhy hmyzu však majú omnoho väčšie problémy. O včely sa staráme, staviame im úle. Oveľa väčší problém je však pri divokom hmyze. Mnohé druhy sú totiž závislé napríklad len od jedného jediného druhu kvetu. Ak sa pri výstavbe tento druh kvetu zlikviduje, je to problém.

A práve na tomto konkrétnom druhu hmyzu môžu byť závislé ďalšie druhy. Keď odstránime jeden druh kvetu, môže to mať vplyv na celú sieť. Všetko je to v prírode poprepájané. Ak by sme chceli začať od seba, najlepšia vec, ktorú môže urobiť každý človek pre hmyz, je vysadiť divoké kvety vo svojej záhrade.

Bol práve toto pre vás motív – užitočnosť hmyzu, aby ste sa dali na jeho štúdium?

Ani nie. Hmyzu sa venujem asi desať rokov. Prírodu som mala rada vždy, ale nikdy som sa neupriamovala na hmyz. Začalo sa to vtedy, keď som študovala na bakalárskom stupni v Anglicku.

Vtedy som sa skôr zaoberala ochranou prírody. Mali sme profesorov, ktorí sa špecializovali na hmyz, chodili sme na výskumy do rôznych krajín. Vtedy som si začala uvedomovať, koľko druhov hmyzu je.

Začali sme ho študovať viac v detaile, pozorovali sme hmyz mikroskopom, kreslili sme ho. Medzi druhým a tretím ročníkom som mala možnosť ísť na ročnú prax v odbore. To som využila, prax som robila v Prírodovedeckom múzeu (Natural History Museum) v Londýne. Tam som sa dostala do oddelenia chrobákov. A odtiaľ už nebol návrat späť (smiech).

Prečo práve v Anglicku? Je tam – v reči prírodovedcov – väčšia diverzita, teda viac študijného materiálu?