Saudský princ buduje mesto budúcnosti. Je to márnivý projekt?

Rybárska dedina Khurayba je predurčená na to, aby sa stala súčasťou prvej fázy budovania veľkolepého projektu nového kráľovstva. (Zdroj: Vivian Nereim, Bloomberg)

Steny domov v ospalej rybárskej osade Khurayba sú pokryté grafitmi. Tvoria ich úpenlivé prosby k Bohu, reklamy na prázdninové prenájmy a na maliarov domov.

Neďaleko miestnej školy je naškriabaná naliehavá žiadosť: „Otvorte okná nádeji a zažeňte zúfalstvo.“

Korunný princ Mohamed bin Salmán chce, aby sem, do severozápadnej Saudskej Arábie, vložili investori 500 miliárd dolárov. Toľko potrebuje na realizáciu vízie, ktorú pre tento región chystá.

Nazýva ju „Neom“ a sľubuje, že bude najodviazanejšou časťou kráľovstva, s najmodernejšími strediskami a inteligentnými technológiami riadenými robotmi.

Vízia alebo skutočnosť

Pre 33-ročného princa, jeho veľkolepý plán a celú krajinu predstavuje toto miesto aj veľké riziká. Neom je najodvážnejším pilierom sociálnej a ekonomickej transformácie, ktorá doteraz zaznamenala aspoň toľko oneskorení ako úspechov.

Odkedy princ ohlásil na veľkolepej šou v roku 2017 obrovskú výstavbu, vyvstala otázka či sa tento projekt môže stať vôbec skutočným.

Trojdňový výlet do regiónu, ktorý je veľký približne ako Massachusetts, ukázal rozsah aj potenciál tohto zámeru. Mnoho miestnych obyvateľov, ktorí tu dlhé roky žijú, sa teší na prosperitu, zatiaľ čo iní sa obávajú, že ich vysťahujú a ich domy budú zrovnané so zemou.

Táto oblasť má ohromujúce nedotknuté pobrežia s vlnami skrúcajúcimi sa v tyrkysovej vode. Nad Červeným morom sa týčia fialové sopečné hory.

Medzi historické miesta patrí wadi, kde – ako miestni obyvatelia veria - prišiel Mojžiš, keď prešiel z Egypta, a zosadol v údolí popri vode.

Robotníci už zostúpili do malých miest a začali stavať pár budov. Pred mesiacom sa pre komerčné lety otvorilo i malé letisko Neom Bay so žiariacim bielym interiérom. Po cestách jazdia stavebné mašiny.

Nápis „I (srdce) Neom“ je zasadený pred mimoriadne zabezpečeným základným táborom, v ktorom pracovníci dočasne bývajú. Cesta vedúca k elegantným bielym domom je lemovaná solárnymi pouličnými svietidlami.

„Nie je to len vízia na papieri,“ hovorí Lojain Alharbi, 25-ročný zamestnanec v Neome, ktorý pracuje ako biznis analytik v športovom sektore. „Už sa to deje.“

Princ Mohamed v interview pre Bloomberg v októbri roku 2017 povedal , že do roku 2030, keď je finálny dátum premeny na Saudskú Arábiu 2.0, Neom prispeje k ekonomickej produkcii 100 miliárd dolárov.

Problémy s peniazmi i povesťou

Vysvetlil, že názov pochádza zo slova „neo“, čo znamená nové, a „m“ je prvé písmeno arabského slova pre budúcnosť - mustaqbal. V Neome bude ďalších dvanásť malých miest a ďalšie pribudnú v dolinách a horách, vyrastie tu aj priemyselná zóna, obrovský prístav a niekoľko letísk, uviedol princ v ďalšom rozhovore o rok neskôr.

Veľkým problémom však nie sú len náklady alebo výzva prilákať zahraničných investorov k tomu, čo niektorí vidia ako márnivý projekt, ale aj politika.

Ako de facto vodca Saudskej Arábie sa princ Mohamed zbavil príbuzných, uväznil disidentov, sprísnil vojenskú činnosť a viedol vojnu v Jemene, ktorá spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete.

Hory a púšť okolo Červeného mora v severozápadnej časti Saudskej Arábii, z ktorej sa má stať Neom. (zdroj: Vivian Nereim, Bloomberg)

Minuloročná vražda publicistu Džamála Chášukdžího z Washingtonu Post saudskými agenmi v Istanbule spôsobila medzinárodné pobúrenie a prinútila niekoľko prominentných osobností vystúpiť z poradnej rady Neomu.

Projekt je úzko spätý s princom Mohamedom a kým nezasadne na trón, čo sa môže stať až po tom, čo zomrie jeho otec kráľ Salmán, bude panovať neistota spojená s tým, čo by sa mohlo stať s jeho plánmi.

„V skutočnosti nemáme žiadne podrobnosti o ničom v Neome, a preto nevieme, aký je tento projekt životaschopný,“ povedal Steffen Hertog, docent komparatívnej politiky na London School of Economics and Political Science. „Zdá sa, že nikto nevyhradil žiadne sumy. Veci sa hýbu trochu pomalšie, ako sa predpokladalo.“

Pritiahnuť turistov do oblasti, ktorá je vzdialená od známych letovísk, ako je Šarm aš-Šajch v Egypte, ostáva výzvou. Saudská Arábia zakazuje alkohol a hoci sa očakáva, že Neom bude mať voľnejšie pravidlá ako iné časti kráľovstva, princ povedal, že tí, ktorí chcú piť, môžu ísť do Egypta alebo Jordánska.

Vládna spoločnosť, ktorá Neom buduje, uviedla, že po stretnutí s „vedúcimi podnikateľskými predstaviteľmi z Ázie, Európy a USA“ získala pozitívnu spätnú väzbu s príležitosťami v oblasti cestovného ruchu, energetiky, technológií a vodnej infraštruktúry, ktoré priťahujú „významný záujem “.

„Spoločnosti chápu, že budujeme nielen región, ale aj ekonomický hnací motor a chcú byť jeho súčasťou,“ uviedol Neom v odpovedi na otázky.

Dvadsaťtisíc ľudí bez domova

V prípade desiatok tisíc ľudí, ktorí v súčasnosti žijú na rozlohe 26 500 štvorcových kilometrov (10 200 štvorcových míľ) vyčlenených na tento projekt, ide skôr o to, kde skončia. Správy o tom, že sa stanú súčasťou globálneho megaprojektu, priniesli kombináciu nádeje na hospodársku prosperitu a obáv, ktoré vyvolali zvesti, že budú presídlení, aby vytvorili miesto pre luxusné vily a kancelárske parky.

Podľa súčasných odhadov bude treba presťahovať viac ako 20-tisíc ľudí. „Premiestnenie bude súčasťou zavedeného procesu, na ktorom sa pracuje so Svetovou bankou," uviedol Neom. „Obyvateľom poskytneme kompenzáciu a ponúkneme množstvo sociálnych programov na ich podporu.“

Kým nebol ohlásený projekt Neom, región bol relatívne neznámy a zanedbávaný. Školy a elektrina prišli do oblasti v čase, keď ostatné saudské regióny prosperovali z prvého ropného boomu v 70. rokoch 20. storočia. Mnoho domov v dedinách spájajú prašné cesty.

Saleh Al Huwaity, obyvateľ Saudskej Arábie v Sharme, relaxuje v miestnej kaviarni. (zdroj: Vivian Nereim, Bloomberg)

„Sme v stave čakania na budúcnosť,“ hovorí Mahmoud, 54-ročný obyvateľ Khurayby a dodáva, že otázka presídlenia sa stala hlavnou témou diskusií. „To je ten bod, pre ktorý sa projektu všetci boja.“

Napriek svojim obavám Mahmoud dúfa, že on aj ďalší dedinčania sa stanú súčasťou Neomu skôr, než by sa mali ocitnúť na okraji spoločnosti. Neom ohlásil nový štipendijný program, ktorý vysiela miestnych študentov do zahraničia na štúdium cestovného ruchu a historických pamiatok.

Prechádzajúc okolo jednopodlažnej školy, ktorá teraz leží v troskách, Mahmoud ukazuje na malé miestnosti, kde v roku 1975 čupel na zemi, aby študoval vo svetle lampy. Táto oblasť nemala elektrinu až do 80. rokov, letné horúčavy chladil iba morský vánok.

Vrecká sa plnia

Saleh al-Huwaity, 48-ročný obyvateľ neďalekej Šarmy, pred časom pustil z hlavy všetky obavy z premiestnenia. Ako si tak v kaviarni plnej múch, roztrhaných pohoviek a holých stien poťahoval z fajky, strhol zo steny zoznam výhod, ktoré už dorazili do jeho dediny.

Sú tu už bankomaty či klinika, ktorá je otvorená non-stop. Prílev pracovníkov prudko zvýšil nájmy nehnuteľností a plní vrecká miestnych majiteľov budov vrátane jeho. Dúfa, že jedného dňa uvidí verejnú pláž v Sharme - úsek piesku posiaty odpadkami – vybavenú cyklistickými chodníkmi.

„Sme veľmi, veľmi, veľmi šťastní, pretože som tu býval aj predtým a nebolo tu nič,“ povedal al-Huwaity, ktorý pracuje v pobrežnej stráži. Keď dedinčania otvoria otázku presídlenia, odpovie: „Naša vláda súcití so svojimi občanmi.“ A poznamenáva, že „ak si záujem krajiny vyžaduje, aby som sa vzdal svojho domu a svojej farmy, nech si ich vezme!“

Verejná pláž v Saudskej Arábii je plná odpadu. (zdroj: Vivian Nereim, Bloomberg)

Keď na miesto prichádzajú robotníci, rozprávanie o tom, že je tu „viac robotov ako ľudí“, utíchne. Nahrádza ho vecný prístup riaditeľa spoločnosti Nadhmi Al-Nasr, bývalej Saudi Aramco.

Dokončenie prvej fázy projektu, Neom Bay, ktorá zahŕňa dediny Khurayba a Šarma, bolo pôvodne naplánované na rok 2021. Americká inžinierska firma Aecom získala začiatkom tohto roka zmluvu o poradenstve v oblasti riadenia projektov.

Druhá fáza Neomu bude priemyselné mesto, myšlienka, ktorú kráľovstvo predtým úspešne realizovalo v Jubaile. Spoločnosť Neom otvorila súťaž siedmim zahraničným firmám, aby určila, kto bude viesť výstavbu, uviedla spoločnosť. Neom ďalej napreduje s plánmi na vybudovanie hrádze do Egypta. Doteraz boli zadané zákazky spoločnostiam Arup Group, WSP a Fugro.

Keď dovolenkuje kráľ

Zatiaľ ožívajú Šarma a Khurayba iba vtedy, keď príde do Neomu na letnú dovolenku kráľ. Už druhý rok sa vyhýba dovolenke v Maroku. Vtedy sú dva veľké hotely v tejto oblasti plné a zvýši sa doprava na cestách i policajné hliadky.

Salma z malého obchodíku v Šarme dúfa, že keď sa Neom otvorí cudzincom, pomôže to zmeniť spôsob myslenia v dedine, kde vyrastala.

Aj keď vyštudovala vysokú školu a má titul z matematiky, Salma prežíva život, ktorý je limitovaný miestnymi zvykmi. Rodina jej nedovolí, aby šla k moru, ak tak len neďaleko, pár minút odtiaľto. Dni trávi medzi domom a obchodom pre ženy, kde predáva predmety ako napríklad plienky, lak na nechty a vlasové doplnky Hello Kitty.

Keď sa jej spýtate, ako sa zmení jej život, keď príde Neom, Salma s úsmevom zopakuje otázku. „Samozrejme, že sa to zmení,“ hovorí. „Samozrejme, k lepšiemu.“

Iní obyvatelia si takí istí nie sú.

„Tešia sa na tie dobré veci, ktoré prídu,“ hovorí Abdulaziz Al Huwaity, štyridsiatnik z Khurayby. „Ale budú mať ľudia z Neomu niečo z týchto dobrých vecí?“