Má osem detí: Musela som ich mať toľko, aby som pochopila, že nie som dokonalá

Lekár jej povedal, že nebude mať žiadne dieťa, zaťala sa a nakoniec ich má osem.

Popritom podniká s vlastnou značkou a o rodinnom živote bez príkras píše na blogu a sociálnych sieťach. Vlani sa s blogom Denník mamy 8 detí dostala do trojky najlepších blogerov nováčikov.

„Musela som mať ďalšie deti, aby som pochopila, že nie som taká dokonalá,“ hovorí NIKA MACINSKÁ.

Nedávno ste sa vrátili z prvej rodinnej dovolenky pri mori v živote, kam ste zobrali päť zo svojich ôsmich detí. Nakoľko to bolo idylické?

Idylické to, samozrejme, nebolo. Cesta autom trvala desať hodín. Deti sú zlaté a už viac-menej veľké, nikto nám cestou tam nevracal a všetci sa tešili.

No aj tak frflali, mňa už bolí zadok, kedy tam už budeme? Tak ako to deti robia.

Bolo s nami päť mladších detí od sedem do šestnásť rokov. Keď sme prišli, pýtali sa, prečo sú tu ježkovia, prečo sú kamene na pláži, ja by som chcel piesok, ďalší sa sťažuje, že nechce piesok, lebo ho má všade.

Keď som to zverejňovala na sociálnych sieťach, mnoho žien písalo, jéj, to je super, myslela som, že len my máme také deti. No nie. Všetky sú také.

Ľudia často dávajú na sociálne siete len idylku. Vy tam často opisujete realitu rodinného života aj s tým bolestným a nepríjemným. Prečo?

Naozaj nechcem vytvárať ilúziu toho, aké je všetko dokonalé. Viem tam dať krásne obrázky aj skvelé opisy.

Realita je taká, že mnohé ženy trpia frustráciou a depresiou z toho, že sa veľmi často porovnávajú s tým, čo vidia na sociálnych sieťach.

Ak môžem čo len kvapkou prispieť k tomu, aby videli normálny reálny život aj s jeho negatívami, tak prečo nie. Aj keď idem s kožou na trh.

Ako vyzerá batožina na dovolenku rodiny s ôsmimi deťmi?