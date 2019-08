Žijeme v storočí strachu. Politici a veľké firmy zarábajú na tom, že sa bojíme

Je bezpečnejšie ísť lietadlom alebo autom? Podľa štatistík vyhrávajú jednoznačne lietadlá, a predsa majú ľudia pred lietadlom väčší rešpekt a niektorí až taký strach, že doň radšej ani nenastúpia. Nad jazdou v aute sa pritom často ani nezamyslia.

Pritom kým vlani pri haváriách lietadiel, ak hovoríme o komerčných letoch, zomrelo na svete približne päťsto ľudí a posledných dvadsať rokov počty obetí klesajú, pri dopravných nehodách zahynie ročne vyše milióna ľudí a desiatky miliónov ľudí je pri nich zranených.

„Ako ľudské bytosti nie sme dobrí pri odhadovaní vlastného rizika,“ povedal pre denník New York Times Ken Kolosh z americkej Národnej bezpečnostnej rady, ktorá pravidelne vydáva štatistiky príčin úmrtí.

V tej najnovšej je pravdepodobnosť úmrtia pri havárii lietadla takmer dvetisícnásobne nižšia než pri dopravnej nehode.

Zvyčajne sa zameriavame na výnimočné prekvapivé udalosti, hoci oveľa väčšie nebezpečenstvo predstavujú každodenné riziká.

Tak sa mohlo stať, že po teroristickom útoku uneseným komerčným lietadlom na dvojičky v New Yorku v roku 2001 vydesení Američania presadli z lietadiel do áut. A mnohým sa to stalo osudným.

Počet úmrtí sa rok po útoku zvýšil takmer o 1600. Bolo to šesťkrát viac než počet ľudí, čo zahynuli v lietadle, ktoré do dvojičiek narazilo.

„A predsa si to takmer nikto nevšimol okrem rodín obetí. Mysleli si, že ide o rutinné dopravné nehody, no nebolo to tak. Blízkych im ukradol strach,“ píše Dan Gardner v knihe Riziko: veda a politika strachu.

Univerzálne hrozby

Strachu vďačíme za to, že sme ako druh prežili dodnes. Inštinkt utiecť, zmrznúť na mieste alebo brániť sa v nebezpečnej či nepríjemnej situácii bol pre ľudí dôležitý už odpradávna. Je tiež jednou z emócií, ktorú máme spoločnú so zvieratami.

Husia koža, pri ktorej nám vstávajú chlpy na rukách, nás podržala v časoch, keď sme žili dennodenne ohrozovaní predátormi.