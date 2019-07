Vymenil špičkovú reštauráciu za streed food: Je to otročina, ale stojí to za to

Bol hviezdou reštaurácie Fou Zoo s ázijskou kuchyňou, ktorú medzinárodný gastronomický sprievodca Gault Millau označil za najlepšiu reštauráciu na Slovensku.

MICHAL KONRÁD ju však po deviatich rokoch opustil a dal sa na dobrodružstvo v pouličnej gastronómii. Tento rok si spolu s dvomi spoločníkmi založili vlastný street food projekt Bao Brothers.

Žemle bao sú podľa neho podobné našej knedli a aj tradičné ázijské náplne sú slovenským chutiam blízke. “Ide tam bravčové mäsko, bôčik, už len kyslá kapusta chýba,“ smeje sa.

Kam sa posunula za posledných desať rokov slovenská gastronómia? V čom sa vyrovná tej západnej?

Odvtedy, čo som sa pred deviatimi rokmi vrátil zo zahraničia na Slovensko, sa veľmi posunula dopredu, čo sa týka kvality kuchárov, aj tým, čo a ako sa tu varí.

Najmä v posledných rokoch vidieť, koľko kuchárov si zakladá na tom, aby mali kvalitné suroviny. Na rozdiel od ľudovej jedálne, kde vám čosi hodia na tanier, sa s nimi snažia pohrať.

Neviem, či sa to dá úplne porovnávať so Západom, kde je iná história, iný vývoj, ale vnímam to pozitívne.

Ktoré z miest, kde ste pôsobili v zahraničí, na vás spravilo najväčší dojem?

Asi v Japonsku, kde som bol tri týždne na stáži v malej reštaurácii v Tokiu. Tamojší šéfkuchár predtým pracoval v oceňovanej reštaurácii El Bulli.

Zapôsobili na mňa ľudia, prostredie, aj to, aké mali suroviny, ako to bolo nastavené.

Mali dobré mäso z vnútrozemia, či už to bolo hovädzie wagyu, alebo rôzne bravčové plemená, a tiež výber ovocia a zeleniny, morských plodov.

Z môjho pohľadu je to mekka ázijskej kuchyne.

To, čo sa u nás pokladá za čínu, v Číne chutí úplne inak. Je to tak so všetkým ázijským jedlom u nás?