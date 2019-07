Posledného muža na Mesiaci vozil po Kysuciach rebriniak

Milan Kubačka aj po rokoch rád spomína na návštevy strýka a tety v dedine Vysoká nad Kysucou. S otcom, ktorý sa tu narodil a neskôr presťahoval s mamou do Sliezska, chodili k príbuzným pravidelne.

Aj v roku 1974.

„Pamätám si, ako sme v rieke Kysuca chytali pstruhy, aj to, ako sme vyháňali na pastvu kozy do strmých Kysuckých vrchov. Dozvedel som veľa o kysuckej prírode, ale o americkom kozmickom programe som netušil nič. Preto vyznelo veľmi hlúpo, keď som sa tety Márie spýtal, kto je ten človek v skafandri na podpísanej fotografii. Visela pod krucifixom nad pohovkou v kuchyni. Odpovedala, že je to jej bratranec kozmonaut Eugen a že tu bol pred týždňom na návšteve. Vedel som, že teta Mária Kubačková sa volala za slobodna Čerňanová, ale spojitosť s astronautom, ktorý letel v projekte Apollo na Mesiac, mi nenapadla.“

Parníkom na druhý koniec sveta

Na prelome 19. a 20. storočia sa vysťahovalo do Ameriky okolo pol milióna Slovákov. Veľká časť z nich pochádzala z chudobných oblastí Kysúc, Oravy a Liptova. V novej vlasti žili skromne, tvrdo pracovali. Postavili si vlastné školy, kostoly. Americkí kapitalisti im platili dolár a päťdesiat centov na deň. V Amerike to bol mizerný plat, aj Íri už chceli dva doláre na deň, ale pre našincov to boli slušné peniaze.

V roku 1900 zamieril parníkom na druhý koniec sveta aj mladý Štefan Čerňan. O tri roky neskôr za ním odcestovala jeho snúbenica Anna. V tom istom roku sa zosobášili a usadili sa v Chicagu. Narodili sa im dvaja chlapci - Andrew George a Steve. Obaja už mali pozmenené priezvisko Cernan.