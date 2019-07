Aldrin chcel byť prvý, až kým Armstrongovi došla trpezlivosť

Prečo Sovieti zlyhali v pretekoch o pristátie na Mesiaci?

Čo rozhodlo o tom, že na Mesiaci vstúpil najskôr Armstrong a nie Aldrin?

Aký bol prínos projektu Apollo pre ľudský pokrok?

Kedy sa ľudia na Mesiac vrátia?

Nakoľko je aktuálny let človeka na Mars?

Pred päťdesiatimi rokmi zamierili z mysu Canaveral na Floride prví pozemšťania na Mesiac. „Nič krajšie a príťažlivejšie som nikdy nezažil,“ tvrdí Karel Pacner, jeden z troch československých novinárov, ktorí sledovali štart rakety Saturn V a lode Apollo 11 naživo.

Prvý let ľudskej posádky na Mesiac bol súčasťou vesmírnych pretekov medzi USA a Sovietskym zväzom. Do polovice 60. rokov Sovieti víťazili - poslali do vesmíru prvú umelú družicu, živého tvora a v roku 1961 aj človeka. Čo rozhodlo o tom, že sa po mesačnom povrchu prechádzali americkí astronauti a neznela odtiaľ ruština?

Bol to výsledok niekoľkých dôvodov. Američania mali širokú vedecko-priemyselnú základňu. Mohli čerpať z informácií a kupovať prístroje v ostatných krajinách západného sveta. A vytvorili vynikajúcu organizáciu, ktorá vychádzala z vedeckých metód riadenia, čo Sovieti nemali. Keď v máji 1961 prezident Kennedy vyhlásil, že chce do konca desaťročia vysadiť na Mesiaci astronautov, tak zdôraznil, že to budú preteky o to, ktorý systém je dokonalejší. Kým Sovieti investovali do lunárneho projektu dva a pol miliardy rubľov, Američania desaťnásobok, až 25 miliárd dolárov. Nikita Chruščov povedal, že toľko peňazí nemá, lebo ich musí použiť na chemizáciu poľnohospodárstva. A Sovieti navyše v tomto súboji trieštili vlastné sily.

Prečo?

O let na Mesiac súperili v Sovietskom zväze dve konštrukčné kancelárie. Jedna mala na starosti oblet Mesiaca a druhá pristátie ľudskej posádky. Svoje záujmy tam mali vojaci, ktorí potrebovali bojové rakety, a nie superraketu pre let na Mesiac, taká nemala pre armádu využitie. Do rozhodovania tiež vstupovali najvyšší stranícki funkcionári, ktorí o tom nemali žiadnu vedeckú predstavu a vychádzali len z osobných ambícií. Nezanedbateľný bol aj rozpor medzi raketovým konštruktérom Sergejom Koroľovom a hlavným konštruktérom motorov Valentinom Gľuškom. Ten nedokázal zhotoviť silný motor bez využitia jedovatého paliva. V prípade havárie by to znamenalo katastrofu pre posádku aj životné prostredie, s čím Koroľov nesúhlasil. Medzi oboma mužmi vznikol konflikt, ktorý prerástol až do nepriateľstva. Koroľov preto požiadal o vývoj raketových motorov konštruktéra leteckých motorov Nikolaja Kuznecova, no ten sa to musel učiť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Houston, máme problém! Z nudy bola vesmírna dráma Čítajte

Napriek tomu Sovieti vydržali v súboji o pristátie na Mesiaci takmer až do finále.

Sovietom štyrikrát vybuchla lunárna raketa N1, prvý raz vo februári 1969, ale už v tom čase značne zaostávali. Američania od začiatku roka 1969 plánovali oblety Mesiaca a pristátie ľudskej posádky, zatiaľ čo sovietska raketa havarovala na rampe krátko po štarte. Keď Američania pochodovali po mesačnom povrchu, v Kremli pochopili, že vylodiť sa na Mesiaci v polovici 70. rokov by bolo trápne.

Zľava Neil Armstrong, Michael Collins a Edwin Aldrin. (zdroj: NASA/GOV)

Na 7. decembra 1968 bol naplánovaný štart dvojice Alexej Leonov a Sergej Makarov, ktorí mali obletieť Mesiac, no na poslednú chvíľu ich štart zrušili. Kozmonauti protestovali a dokonca napísali list kremeľskému politbyru. Prečo ich nepustili?