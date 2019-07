Trápenie s colníkmi či zháňanie cestovných doložiek. Ako ľudia dovolenkovali za socializmu

Žigulák je nabalený až po strop. Na streche auta tróni poriadne upevnený čln, vnútri sedí nedočkavá štvorčlenná rodina.

Už niekoľko hodín stoja v siahodlhej kolóne, ktorá smeruje k slovensko-maďarskej hranici. Potia sa, po klimatizácii v tom čase niet ani stopy. Hájekovci idú k moru. Dostali totiž od štátu povolenie na vycestovanie do bývalej Juhoslávie.

No keďže im pri colnej kontrole našli nielen peniaze, ale aj vysokoškolský diplom či pozývací list z univerzity v americkej Minnesote pre hlavu rodiny, nakoniec sa nikam nedostali. Colníci ich otočili na hranici a museli sa vrátiť domov.

Takto ukazuje časť ich púte český film Občiansky preukaz. Je to len jedna z ukážok, ako vyzeralo cestovanie ľudí do zahraničia počas komunistického režimu.

Presne pred tridsiatimi rokmi zažili obyvatelia Československa takúto tortúru poslednýkrát. V novembri 1989 totiž prišla revolúcia a hranice sa otvorili.

Porovnávať výhody cestovania v dnešných časoch s totalitnou minulosťou je nemožné. Teraz stačí mať občiansky preukaz, nasadnúť na vlak, prípadne na lietadlo a človek sa bez akýchkoľvek problémov môže dostať napríklad z Bratislavy až do Lisabonu. Pomerne ľahko sa ľudia dostanú aj do USA.

Ľudia ostávali viac doma

V minulom režime ľudia dovolenkovali viac doma ako v zahraničí, hovorí šéf cestovnej kancelárie Tatratour Juraj Pivovarči. V číselnom vyjadrení je to až 70 percent obyvateľov.

Zväčša cestovali buď k "slovenskému moru“ na Zemplínsku šíravu, ktorá v čase socializmu praskala vo švíkoch, alebo prichádzali k ďalšej vodnej nádrži na východe krajiny - na Domašu. Obľúbená bola aj Liptovská Mara.

Tí, ktorí nedostali cestovnú doložku, si to namierili väčšinou do Poľska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky, teda do spriatelených štátov bývalého socialistického Československa.