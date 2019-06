Požiare či povodne? Slovák, ktorý pomáha pri katastrofách, hovorí, čo nás ničí viac

Je úplne jedno, koľko máte peňazí, kto ste, kde žijete. Prírodné katastrofy postihujú všetkých ľudí bez rozdielu na celom svete. Práve v takýchto situáciách je jedno, aké spoločenské postavenie máte. Jednoducho potrebujete pomoc.

MICHAL MIADOK pracuje ako jediný Slovák v Koordinačnom centre pre reakcie na núdzové situácie v Bruseli. Pomáha pri krízových udalostiach, ako sú zemetrasenia, cunami, lesné požiare, povodne, ale aj migračná kríza či epidémie.

„Tohto roku to vyzerá na zvlášť zlú sezónu,“ hovorí.

Seriál Černobyľ nedávno pripomenul najhoršiu jadrovú haváriu v histórii. Predstavme si, že by sa stala dnes v niektorom štáte Európskej únie. Akým chybám by sa vyhlo vďaka tomu, že máme európsku spoluprácu?

Všetky krajiny by boli veľmi rýchlo informované o situácii a vedeli by presne, čo postihnutá krajina potrebuje. To je obrovská výhoda.

Kedysi sa dohodli dve alebo tri krajiny a v prípade katastrofy si vymieňali informácie. Ešte stále to tak niekedy funguje. No s mechanizmom je to 34 krajín, ktoré sa delia o materiálne vybavenie a odborné znalosti.

Čo je hlavná výsada spoločného systému civilnej ochrany?

Často do niekoľkých hodín dokážeme poslať tímy a vidíme ich prácu, či už sú zahasené požiare, alebo sú ľudia vytiahnutí z ruín budov, alebo sa vyprodukuje veľa čistej vody, alebo sa vytvorí poľná nemocnica.

V prvých fázach po akejkoľvek katastrofe to má obrovský význam. Je to skvelá práca, hoci nie som ten, kto vyťahuje ľudí z ruín alebo hasí oheň. To sú pre mňa hrdinovia.

Práve vy ste mali službu, keď v roku 2017 volali o pomoc Taliani, pretože im horeli lesy. Ako ste reagovali?

Hneď sme kontaktovali ostatné krajiny, o ktorých sme vedeli, že majú špecializované hasičské lietadlá. Francúzi hneď povedali "áno, máme lietadlá, u nás je situácia zatiaľ o.k., môžeme ich poslať na takéto dlhé obdobie".

Okamžite sme kontaktovali aj systém satelitného mapovania Zeme na lepšiu analýzu a lokalizáciu požiarov.

Potom sme riešili technickejšie veci, napríklad kedy môžu Francúzi odletieť. Únia spolufinancuje transport do postihnutej krajiny, čo je pre štáty motivačné, aby poskytovali pomoc.

Ako často dostanete takéto volanie o pomoc?

Od roku 2001 bol mechanizmus aktivovaný viac ako 300-krát. Medzi rokmi 2014 a 2018 to bolo 112-krát. Vlani dvadsaťkrát. Sú to zemetrasenia, povodne, zosuvy pôdy, tropické cyklóny, vulkanická činnosť, epidémie, konflikty.