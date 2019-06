Kučeravý mladík z Bratislavy ničil lietadlá, tanky aj vlaky

Nikdy sa nevracal s plnými zásobníkmi - tak o ňom hovorievali jeho spolubojovníci a kamaráti z RAF. Aj to bol dôvod, prečo sa z jedného operačného letu napokon nevrátil vôbec.

Vynikal odvahou, ktorá hraničila až s neuvážlivým hazardom, svojich nadriadených prekvapoval už v mladom veku profesionalitou a obdivuhodnou technickou zdatnosťou.

Dnes je Otto Smik legendou československého letectva, generálmajor in memoriam.

Zo zachovaných fotografií sa díva veselý kučeravý chlapec, ktorý svojimi prvými pokusmi na klzákoch v bratislavskej Dúbravke spôsoboval rodičom infarktové stavy.

Rodák z Tbilisi

Hoci je Otto Smik dnes považovaný za najslávnejšieho Slováka v perutiach RAF, s jeho národnou identitou to bolo trochu zložitejšie. Otec Rudolf Smik sa narodil v evanjelickej rodine v Tisovci. Prvá svetová vojna ho zaviala až do Gruzínska, kde ako vojak rakúsko-uhorskej armády padol do ruského zajatia. Tam sa neskôr oženil s Antóniou Davydovou a v Tbilisi sa im 20. januára 1922 narodil aj Otto, prostredný z troch synov.

Päťčlenná rodina sa v roku 1934 presťahovala zo Sovietskeho zväzu do Bratislavy. Rudolf Smik sa uplatnil najskôr ako zdatný inžinier v Považskej Bystrici, neskôr si prenajal malú dielničku na Vazovovej ulici v Bratislave a v širokom okolí sa osvedčil ako vychýrený opravár.

Otto strávil v Československu len približne šesť rokov. Tie však mali preňho rozhodujúci význam. Už po príchode do Bratislavy sa zapojil do miestneho športového života, do skautingu v organizácii YMCA a do modelárskeho krúžku. Fascinácia lietaním ho nakoniec doviedla do Masarykovej leteckej ligy, ktorá mala v Dúbravke pre svojich členov niekoľko vetroňov či klzákov.

Šikovný chlapec sa čoskoro spriatelil s Máriou Bilkovou. Práve k jej rodine, ktorá si ho rýchlo obľúbila, si chodil aj po svoje prvé lekcie z vlastenectva. Máriin otec bol bývalým československým legionárom a mladý Otto so zatajeným dychom počúval jeho rozprávanie o vojnových skúsenostiach z Ruska aj o generálovi a letcovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Do pokojných a šťastných rokov v Prvej republike sa vkradli dramatické udalosti – Mníchovská dohoda a neskôr aj okupácia Čiech a Moravy a vznik slovenského štátu. Nová realita znamenala pre Ottovu rodinu šok a mladý chlapec si zaumienil, že utečie za hranice.

Stretnutie so Spitfirom