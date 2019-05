Macejko, ko-ko-ko. Zabudol si cepy, ospevujú ho davy. Čo o ňom vieme?

Šikovná kľučka, náprah, strela. Puk si nájde cestu v húšti tiel, no brankár ho schová v lapačke. Rozhodca zapíska, hokejisti odchádzajú striedať a dídžej púšťa do reproduktorov osvedčený hit. Heeeeej. Ma-cej-ko, Macejko, ko-ko-ko... Medzi fanúšikmi na tribúnach vypukne davová psychóza. Chytľavá melódia strhne všetkých. Spievajú Slováci, Česi, ale aj Nemci, Briti alebo Fíni. Tušia však, čie meno berú do úst? Sotva.

O čom je kultová ľudová pesnička, ktorá v uplynulých dňoch roztancovala hokejové arény v Bratislave a Košiciach? Kto bol záhadný chlapík, ktorý sa vybral do Malaciek? A mláti sa vôbec šošovica?

Aj na tieto otázky hľadali odpovede účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie o Mackovi. V Malackách sa zišli najskôr v roku 2016 a odvtedy ešte dvakrát.