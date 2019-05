Keď zo stromu nevisí ovocie, ale strapce detí. Ako fungujú záhrady, čo učia

Rázcestník pri vstupe do záhrady v Základnej škole Andreja Sládkoviča v Sliači je mimoriadne bohatý. Ukazuje smer k „brlohu“, „hniezdu“, „divočine“ či k „Artušovmu kruhu“.

Vonku je veterno, chladnejší jarný deň, no ôsmaci a deviataci majú vonku hodinu angličtiny. Pôvodne mali hrať predstavenie Hájnikova žena, s ktorým vystupovali aj vo Francúzsku, ale hlavná predstaviteľka ochorela.

Namiesto toho si teda posadajú do kruhu na pníky a rozprávajú sa o počasí aj o tom, čo vidia okolo seba.

Čaká ich pátracia hra. Podľa zoznamu v angličtine majú nájsť rôzne veci v záhrade, ktoré môžu priniesť či odfotiť na mobil.

Najväčší list, najväčší strom, ovocie, chrobáka, niečo hladké, niečo voňavé, smradľavý list, pichľavý list… Žiaci sa v skupinkách rozídu po záhrade a o pätnásť minút sa stretávajú opäť.

„What was the loudest?“ pýta sa po pátračke angličtinárka Alžbeta Krúpová, čo bolo najhlasnejšie. „Children!“ vykríkne jeden z deviatakov za všeobecného veselia a upozorní tak, že najviac bolo počuť práve deti. A čo ďalšie? Vietor! Včely!

Pocit ospalosti, aký má človek neraz v školskej triede, tu chýba. Žiaci sedia na vlastnoručne zhotovených sedeniach aj na stole, ale každý je duchom prítomný a diskusia je živá.

Keď majú povedať, čo majú v záhrade najradšej alebo aktivitu, ktorú tu najviac ocenili, padá sadenie stromov, divadlo, ale aj čerstvý vzduch.

Činnosť, ktorú v záhrade nemajú radi, majú viacerí spoločnú: trhanie buriny. Jeden zo žiakov spomenie aj to, ako ich učili kosiť a aké to bolo ťažké.

A čo by na záhrade ešte zmenili, ak by mohli? „Ešte viac by sme sa tu mohli učiť,“ spontánne vyhŕkne jedno z dievčat. Jeden z chlapcov si zaželá „minihvezdáreň“ s tým, že by v záhrade mohli v noci prespávať.

Čo je burina, čo kvet

Školská záhrada pri základnej škole Sliač funguje tretí rok v rámci projektu Záhrada, ktorá učí neziskovej organizácie Živica. Tieto záhrady slúžia najmä na vzdelávanie, ale aj na pestovanie a oddych.