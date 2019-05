Stačila sekunda zaváhania a Slováci by zlyhali. Nestalo sa, sú najlepší

V zamknutej miestnosti je uväznených päť osôb. Majú jednoduchý cieľ. Uniknúť. Ale ako?

Keď sa okolo seba poobzerajú, možno nájdu veci, ktoré by sa dali využiť, no bez rozlúsknutia niekoľkých hlavolamov to nepôjde. Treba aktivovať logiku i sedliacky rozum.

„Základné pravidlo je: myslite jednoducho,“ hovorí EMIL HAAS, ktorý na Slovensku založil spoločnosť Brainteaselava. Ponúka escape roomy, aktivitu, pri ktorej sa skupinka ľudí musí v danom časovom limite dostať z pasce.

On a jeho tím sú v umení unikať majstrami sveta. Tento rok vyhrali šampionát escape roomov, kde súťažilo 22 krajín.

Vaše escape roomy sú inšpirované slovenskou históriou, ŠtB a Jánošíkom. Je to zámer?

Áno. Keď sme začínali, chceli sme sa zamerať aj na turistov, čo ostatné escape roomy v Bratislave veľmi nerobili.

Chceli sme ich osloviť lokálnou témou, aby si to pamätali. Či som hral hru so zombíckou tematikou v Londýne alebo v Bratislave, je úplne jedno.

Vedľajším cieľom bolo naučiť niečo o našej histórii zábavnou formou zahraničných, ale aj domácich návštevníkov. Zistili sme, že veľa ľudí, najmä mladších, už o časoch komunizmu veľmi veľa nevie.

Sú dnešné modely iné než v časoch, keď boli novinkou?

Teraz je už štandardom mať rôzne magické efekty: niečo spravíte a zrazu sa udeje niečo na druhej strane izby, pustí sa video, nahrávka alebo niečo na vás vyskočí.

Zároveň sa považuje skôr za negatívum, ak je hra iba v jednej miestnosti. Je zaujímavejšie, keď ľudia objavujú aj nové priestory. Dve alebo tri miestnosti sú už samozrejmosť.

V čom je svetový šampionát v escape roomoch iný od bežnej únikovej hry?

Na šampionáte sa snažili, aby žiadna krajina nebola zvýhodnená. Preto sa nepoužíval žiadny jazyk a v podstate ani písmená.