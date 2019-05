Muž nečakaných kvalít. Vynašiel traky, skladaciu fajku aj rýchlopalné delo

Pri vyratúvaní toho, čím všetkým bol Milan Rastislav Štefánik, sa zabúda na jeden aspekt. Spoluzakladateľ Československa bol aj vynálezcom. A nie hocakým.

V jeho starých zápisníkoch sa dodnes dochovali náčrty množstva zlepšovákov. Ukazujú jeho záujem o vedu, ale aj najnovšiu pánsku módu.

Úplný prevrať, rozruch a revolucia

Bol to zvláštny list. Z rodných Košarísk mu na konci marca 1908 písal otec Pavel, tamojší evanjelický farár. Písal synovi do ďalekého sveta, do Paríža, kde mal jeho Milan raz pomáhať zakladať novú republiku.

No list sa netýkal „veľkých“ národných vecí.

Pavel Štefánik synovi radil, ako čo najlepšie zužitkovať nový vynález, o ktorom mu písal jeho potomok. Vynašiel totiž hozentragle. Traky na mužské nohavice.

„Syn môj drahý! To bola dobrá myšlienka a šťastlivý nápad od teba, že si s výšav šedej theorie konečne odhodlal sa dolu sostúpiť k nížinám zelenej praxi,“ písal otec v dobovej slovenčine.

„Bárs by sme mohli čo najskorej zachytiť za tvoj novovynaleznutý pripínač. Pospiecham sdeliť ti niektore moje vlastné poznámky a myšlienky, týkajúce sa tvojho vynálezu.

Z pováženia poslaného mi nákresu súdil by som, že vynález tvoj je – ako jednoduchý tak i nadmier praktičný a môže v danom páde skutočne vo svete krajčírskom spôsobiť úplný prevrať, rozruch a revoluciu. Ale všetci fabrikanti gombíkov budú na teba hromžiť. No, bárs by sa tak stalo.“