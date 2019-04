Chcú dôjsť až na koniec Zeme. Veria, že je to placka

Klamali nám vraj učitelia v škole aj všetci vedci. No ich podvod sa už čoskoro odhalí. „Bude to najväčšie, najodvážnejšie, najlepšie dobrodružstvo!“ ohlasujú členovia Flat Earth International Conference (FEIC), amerického združenia, ktoré sa chce vydať na výlet do Antarktídy.

Na svojej plavbe chcú dosiahnuť „koniec sveta“ a „raz a navždy“ dokázať, že Zem nie je guľatá.

Nejde o scenár absurdnej divadelnej hry, ale o plány, ktoré prezentoval zakladateľ FEIC Robbie Davidson. Združenie plánuje výpravu v roku 2020.

Jeho členovia neveria základným fyzikálnym zákonom o našej planéte, každoročne organizujú konferencie v texaskom Dallase, kde si okrem prednášok môžete kúpiť napríklad odznaky, tričká a hrnčeky s motívom plochej zeme. O tom, koľko má stáť plavba na kraj Zeme, zatiaľ neinformovali.

Iniciatívu podporila aj kontroverzná hviezda youtube Logan Paul, ktorý napríklad natočil obeseného samovraha v japonskom lese a video zavesil na svoj webový účet. Teraz vyjadril túžbu dostať sa tiež na okraj zeme a z expedície natočiť dokument s názvom Plochá zem: na okraj a naspäť.

Ľadová bariéra na kraji zeme

Zatiaľ však nie je isté, ako sa do Antarktídy vôbec dostanú. „Plán vyvolal posmech odborníkov, ktorí poukazujú na fakt, že už samotná plavba na mori sa spolieha výlučne na guľatý model Zeme,“ podotýka Guardian a citoval námorného kapitána Henka Keijera, podľa ktorého aj všetky námorné mapy sú navrhnuté s tým, že Zem je guľatá.

S tým sa však plochozemci netrápia. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že Robbie Davidson si robí z ľudí žarty, jeho združenie na svojom webe celkom vážne tvrdí, že Zem je placka a odmieta aj heliocentrický systém.