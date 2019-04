Cestovateľ Zibura: Nízkonákladové cestovanie si ľudia vymáhajú, ako by to bolo ich právo

Ladislav Zibura (26) je český cestovateľ a spisovateľ. Na prvú pešiu púť sa vydal hneď po maturite do Santiaga de Compostela. Nasledovala púť z Českých Budějovíc do Ríma, cesta na bicykli k Severnému moru a tiež pešia cesta z Turecka do Jeruzalema. Neskôr sa vydal aj pešo po Číne a Nepále či po Arménsku a Gruzínsku. O svojich cestách píše úspešné knihy a prednáša. Práve mu vyšla prvá kniha v slovenskom preklade 40 dní pešo do Jeruzalema. Momentálne pripravuje knihu Prázdniny v Európe. (Zdroj: SME - Marko Erd)