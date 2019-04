Keď tesne za ostnatým drôtom hrala pre dvesto ľudí neznáma kapela Nirvana

Koľko by ste zaplatili za lístok na koncert Nirvany? Bolo by cennejšie vidieť ju v časoch najväčšej slávy alebo byť medzi hŕstkou tých, ktorí zažili jej podobu ešte predtým, než sa stala celosvetovou senzáciou?

Druhá možnosť sa dnes javí ako rarita, ktorej hodnota je nepredstaviteľná, pritom stačilo málo a ktorýkoľvek slovenský fanúšik mohol byť živým svedkom dejín grungu.

Ibaže to by nemohol byť 22. november 1989. A neďaleká Viedeň by nesmela byť taká vzdialená.

Neznáma kapela

Je jeseň roku Nežnej revolúcie a trojica chalanov z amerického Aberdeenu len nedávno vydala svoj debutový album Bleach. Vyšiel v malom vydavateľstve Sub Pop špecializujúcom sa na nezávislú scénu v Seattli.

Aby podporili jeho predaj, vybrali sa na turné po Európe, kde o nich prakticky nikto nevedel. Spoločne s Nirvanou koncertovali spriaznené kapely Mudhoney a Tad.

Turné sa začalo v Manchestri, pokračovalo cez holandské a nemecké kluby a predtým, než sa v Londýne skončilo, malo zastávku aj v rakúskej metropole, celkom blízko našich, no stále ešte zadrôtovaných hraníc.

Nirvana hrala pre nejakých dvesto ľudí. Poriadny rozdiel oproti štadiónom, ktoré budú o pár rokov vypredávať. Blonďavý ľavák demolujúci na pódiu aparatúru sa však nedal prehliadnuť.

„Kurt Cobain mal pred koncertom aj po ňom dobrú náladu, nezdal sa unavený ani v depresii. To všetko prišlo až s úspechom. Celá kapela bola na tom dobre a užívali si atmosféru v klube. Veľa sa smiali,“ hovorí pre SME Karin Rudolf, vtedajšia programová manažérka klubu U4, kde kapela hrala.